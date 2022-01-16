Итальянский министр считает возможным экологический переход на глобальном уровне

РИМ, 16 января. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Экологический переход на глобальном уровне возможен, при этом сроки его реализации зависят от объемов инвестиций. Об этом в интервью корреспондентом ТАСС рассказал министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

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"[Экологический] переход должен происходить ни слишком быстро, ни слишком медленно, так как устойчивое развитие - это компромисс между климатическим и социальным аспектами, - указал министр. - Необходимо правильно соблюдать энергобаланс. Я считаю, что в будущем будут усовершенствованы технологии улавливания углерода, ядерные технологии и многие другие, и мы увидим, как нам удастся создать другой энергетический баланс". На уточняющий вопрос, сколько времени потребуется для достижения нового энергобаланса, Чинголани ответил, что все зависит от объема инвестиций. "В настоящее время мир инвестирует в исследования и разработки 1,7% мирового ВВП <...> На мой взгляд, было бы разумно довести этот показатель до 3% на глобальном уровне", - считает он. COP-26: провал или успех? По мнению министра, не может быть больших ожиданий от климатической конференции, на которой собираются "самые разные страны с самыми разными проблемами". "Вы должны достичь разумного компромисса и сделать небольшой шаг вперед, и так должно быть каждый год. Поэтому я считаю, что в целом СОР (Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС) никогда не может сделать большой шаг вперед <...> Не нужно завышать ожидания", - считает Чинголани.

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Он указал, что иная ситуация складывается с форматом Группы двадцати (G20). "Различия между 20 странами есть, но они не очень большие, поэтому в конечном итоге среднее значение [различных показателей], вокруг которого все определяется, ближе к среднему значению по всем странам. В то время как во время климатического саммита СОР между странами существуют слишком большие различия", - отметил министр. Вместе с этим, по его словам, тот факт, что во время климатической конференции в Глазго осенью 2021 года удалось убедить всех в необходимости удерживать потепление в пределах 1,5 градуса, а не 2, "является отличным результатом работы, проделанной в рамках Группы двадцати (G20, в которой в 2021 году председательствовала Италия - прим. ТАСС)". "Я искренне считаю, что этот результат многого стоит. Очень важно, [что] он был принят такими странами, как Китай, Индия, Россия, Турция и Бразилия, экономика которых все еще в значительной степени зависит от ископаемого топлива", - сказал Чинголани. По его мнению, в ближайшие "10-15 лет будут разработаны технологии", которые смогут помочь в достижении цели удержать рост глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса. О Грете Тунберг Итальянский министр отметил, что уважает мнения и ценит усилия молодых экоактивистов, но подчеркнул, что "если протест не несет [конкретных] предложений, то становится частью проблемы и не служит никакой цели".