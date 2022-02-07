Открывают брокерские счета и оставляют пустыми. Как еще россияне занимаются инвестициями

Активность частных инвесторов в России в 2021 году достигла максимума за всю историю наблюдений. А их общее число последние годы продолжает стремительно расти. И это не только отечественная, но и общемировая тенденция. Которая не осталась незамеченной. В прошлом году армия частных инвесторов встряхнула мировой фондовый рынок историями с бумагами компании GameStop, американской сети кинотеатров AMC и прочих. Из-за них позднее даже распространился термин "мемные акции". В России аналогичные ситуации тоже происходили, но в меньших масштабах. Закономерно после таких потрясений, стоивших им миллиарды долларов, институциональные инвесторы (фонды и т.п.) стали внимательно следить за "частниками" и их настроениями. Так кто же они? Мы изучили, что о российских частных инвесторах говорит Центральный банк, рыночные игроки и эксперты.

"Я для тебя какая-то шутка?" Что такое мемные акции, или акции-мемы Какого-то единого четкого определения нет. Но есть понимание признаков, которым отвечают подобные бумаги. Как правило, это акции, которые стремительно растут в цене из-за совместных усилий пользователей социальных сетей. Инвесторы-любители скупают их без оглядки на финансовые показатели компании. То есть бизнес прямо сейчас может находиться в плачевном состоянии, но это не будет иметь значения. Собственно, GameStop — один из наиболее характерных примеров мемных акций. Подобные истории произошли с компаниями CEL-SCI Corp, Nokia, Koss Corp и другими. Также мемными могут называть бумаги, которые в принципе очень часто упоминаются пользователями соцсетей. Так, на специальном сайте, который размещает список самых популярных акций-мемов по версии сообщества /r/wallstreetbets на площадке Reddit, первую строчку возглавляет Facebook. Продолжение

Их много, но активны не все Количество инвесторов на фондовом рынке неустанно растет последние три года. На Московской бирже в декабре 2021 года было зарегистрировано почти 16,8 млн счетов клиентов — физических лиц. Против менее 9 млн годом ранее. При этом, по данным ЦБ на конец сентября 2021 года, совокупный объем портфелей физических лиц составил 7,7 трлн рублей.

Большинство из этих людей, по мнению руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ "ФИНАМ" Дмитрия Леснова, на фондовый рынок привели поиски альтернативных вариантов дохода на волне снижения доходности по депозитам. Но "стоит отметить, что приток частных инвесторов начал замедляться уже в середине 2021 года, и, скорее всего, эта тенденция сохранится в 2022 году. В основном это будет связано с возобновившимся ростом доходностей в первую очередь все тех же банковских депозитов. Но в абсолютных числах мы будем по-прежнему наблюдать уверенный рост клиентской базы", отметил эксперт.

При этом всего около 2,6 млн — это активные инвесторы, которые совершают хотя бы одну сделку в месяц. Это, впрочем, все равно больше ежемесячных примерно 847 тыс. в 2020 году. Во-первых, "солидная часть открытых брокерских счетов — это пустые счета (64,2%, по данным ЦБ — прим. ТАСС)", объясняет персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Артур Беджанов. По его словам, "ранее сотрудники банков и брокеров под любыми предлогами агитировали клиентов открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и обычные брокерские счета, вступив в своеобразную гонку на перспективу". Что и привело к появлению большого числа счетов, которые не используются. Во-вторых, значение имеет инвестиционная стратегия: многие из тех, кто открывал счета сознательно, — это пассивные инвесторы. Такие люди покупают готовый коробочный продукт (с заранее обозначенным составом активом и условиями покупки — прим. ТАСС) в расчете на долгосрочный рост или периодические выплаты в виде купонов или дивидендов и редко вносят изменения в портфель. Кроме того, у многих, по словам Леснова, на счету менее 10 тыс. рублей (19%, по данным ЦБ — прим. ТАСС). А "с такой суммой инвестиций экономически нецелесообразно проводить частые операции", объяснил эксперт. И далеко не все в принципе считают себя инвесторами. Так идентифицируют себя только 64%, еще 16% таковыми себя не считают, хотя соответствуют критериям, а еще 20% — затруднились ответить.

В основном это мужчины, но женщин становится все больше Инвестирование пока остается "мужской" сферой: 61% клиентов брокеров — мужчины. Они же инвестируют и больше денег. Им принадлежит 74% от общего объема активов, которыми владеют частные инвесторы.

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Дмитрий Леснов в первую очередь связывает сложившуюся картину со спецификой отечественной культуры и гендерными стереотипами, где мужчины — "добытчики", а женщины — "хранительницы очага". "Но если посмотреть на пять-семь лет назад, то очевидна тенденция уравнивания по гендерному признаку", — отметил эксперт. Артур Беджанов в свою очередь видит причину гендерного перевеса в пользу мужчин в их более агрессивном отношении к риску: "Мужчины часто воспринимают фондовый рынок как арену для реализации собственных амбиций. Именно поэтому женщины во многих случаях являются более успешными инвесторами". Об этом же свидетельствуют и данные ЦБ: среди женщин за год проведения исследования положительную доходность показали 51,5%, среди мужчин — 50,7%. Кроме того, чем старше инвесторы, тем их меньше на рынке, но при этом объемы их активов только выше. В ЦБ отмечают, что это логично иллюстрирует то, как люди с возрастом накапливают личное богатство и у них увеличивается объем свободных средств, которые они могут направить на инвестиции.

Им любопытно Прошлогодний опрос ЦБ показал, что многие инвесторы приходят на рынок, потому что им любопытно и охота попробовать.

Артур Беджанов помимо простого интереса называет еще несколько причин заметного наплыва частных инвесторов. Во-первых, снижение ставок мировых ЦБ за последние годы, включая российский, привело к тому, что доходность, а значит, и привлекательность депозитов упали до неприемлемых уровней. Особенно в иностранной валюте. Естественно, население занялось поисками альтернатив. Об этом также рассказывали участники опроса ЦБ. Во-вторых, коронавирусный провал фондовых рынков в 2020 году привлек внимание даже тех, кто никогда не интересовался ценными бумагами. У людей на самоизоляции образовалось больше времени и средств для выхода на рынки. В-третьих, резко выросла доступность и рекламно-информационная поддержка удаленного открытия счетов и размещения средств на фондовом рынке со стороны основных игроков: брокеров и банков. Скачать приложение и открыть брокерский счет — дело считаных минут. Активное развитие разного рода YouTube- и Telegram-каналов с рекомендациями по инвестированию также внесло весомый вклад. У многих сложилось впечатление, что торговать и зарабатывать на бирже — это просто. В ЦБ также отметили, что на формирование знаний новичков сильно влияют соцсети, мессенджеры, а также видеоролики на YouTube. А вот с опытом они начинают отдавать предпочтения другим источникам информации: специализированным форумам и приложениям для инвестиций. Кроме того, в-четвертых, крупные банки стали переориентировать клиентов с депозитов на фондовый рынок. Этому в том числе способствовал уже накопленный опыт и практика использования ИИС в России. Банки совместно с брокерами и управляющими компаниями подготовили пакетные предложения для инвесторов с разным отношением к риску.

Но они осторожны Артур Беджанов выделяет несколько условных групп инвесторов, исходя из их опыта: совсем неопытные: приходят на фондовый рынок после того, как услышали от знакомых или прочитали в Telegram-канале о том, что можно зарабатывать легко. Вкладывают в абсолютно разнообразные активы без какой-либо логики или мало-мальской стратегии. Набирают портфель из всевозможных "перспективных" бумаг и дальше не знают, что с ними делать. Гораздо реже новички приходят после того, как прошли обучение, попробовали силы на демосчете или разработали и протестировали какую-либо стратегию;

опытные, но пока не нашедшие свой путь: приходят за советом, консультацией, чтобы структурировать и разложить по полочкам те знания и навыки, которые уже получили, но не смогли систематизировать. Такие инвесторы с гораздо большей охотой пользуются помощью профессионалов, разбираются в аналитике и склонны взвешивать идеи, прежде чем что-то покупать. У них уже прослеживается какая-либо система принятия решений, покупки носят обдуманный и обоснованный характер, а портфель имеет средне- и долгосрочные цели;

опытные инвесторы с большим стажем: чаще всего сами знают, чего хотят и как они собираются действовать. Таким инвесторам по сути нужен только риск-менеджер, который будет следить за событиями на рынке, вовремя информировать о надвигающихся проблемах и корректировать стратегию. Такие инвесторы обычно имеют диверсифицированный портфель из еврооблигаций, акций и ETF. Большинство отечественных "частников" на фондовом рынке — 67%, по данным ЦБ, — занимает выжидательную позицию "купил и держу". Чем отличаются, например, от американцев — те в целом более рискованные. Россияне же стремятся инвестировать в долгосрочной перспективе и ожидают при этом получить доход на среднем уровне. При этом начинающие инвесторы в целом оптимистично оценивают свои планы. Они готовы продолжать инвестировать, не меняя посредника, но наращивая объем знаний и опыт. Также они готовы тщательно продумывать свои действия и стремиться к диверсифицированному инвестиционному портфелю.

Рыночные эксперты, кстати, регулярно говорят о необходимости диверсифицировать портфель, если вы занялись инвестированием. И лучше всего это, оказывается, делают инвесторы в возрасте 30–40 лет. При этом диверсификация прямо зависит от размера портфеля: чем он больше, тем больше инструментов в нем. Так, в портфелях до 10 тыс. рублей, их, как правило, два, а вот в самых крупных, от 100 млн рублей, — уже 18. То есть вполне закономерно, что у молодых инвесторов с небольшими портфелями те диверсифицированы куда скромнее.

И все равно они ограничены в риске

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Хотя россияне в принципе понимают, что фондовый рынок неизбежно связан с риском, терять даже часть денег не готовы около пятой части начинающих инвесторов. И в России за последние годы власти сделали немало для их защиты. В первую очередь, это закон, который закрепил разделение инвесторов-физлиц на разные категории и ввел обязательное тестирование для доступа к определенным категориям инструментов на рынке. Однако, по мнению Артура Беджанова, "плоды" этой защиты выражаются не в том, что поведение клиентов как-то поменялось, а в том, что брокеры больше не могут предлагать клиентам инвестиционные инструменты, основываясь только на их риск-профиле, как было раньше. "Неопытные клиенты либо не узнают о существующих инструментах, предназначенных только для квалифицированных инвесторов, либо ищут пути соответствовать необходимым критериям. Если говорить о непосредственной торговле на бирже, то неопытных инвесторов существенно ограничили в возможностях идти на риск, что поможет сберечь их капитал и наставить на путь истинный", — объяснил эксперт. "В целом большинство клиентов достаточно успешно справляются с тестированием, сложностей оно не вызывает. Процент успешно пройденных тестов зависит от темы, средняя величина составляет 80%", — уточнил Дмитрий Леснов. Обратили на себя внимание За последние пару лет роль "мелких" розничных инвесторов выросла, признает Артур Беджанов. В основном, по его мнению, благодаря масштабным вливаниям денежных средств со стороны мировых центральных банков и правительств развитых государств в рамках борьбы с пандемией. Так, только в США за этот период населению удалось накопить $2,5 трлн сбережений. Часть этих средств оказалась на брокерских счетах новых инвесторов, что и вылилось в истории подобные GameStop и прочих.

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