Джонсон заявил о первом шаге к исключению РФ из глобальной финансовой системы

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение лишить некоторые российские банки доступа к международной межбанковской системе SWIFT первым шагом к исключению России из глобальной финансовой системы. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter .

"Сегодня вечером вместе с нашими международными партнерами мы предприняли решительные действия, чтобы исключить Россию из глобальной финансовой системы, включая первый важный шаг - лишение российских банков доступа к SWIFT. Мы продолжим работать вместе, гарантируя, что [президент РФ Владимир] Путин заплатит цену за осуществленную агрессию", - говорится в сообщении главы британского правительства.

В субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.