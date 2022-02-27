{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джонсон заявил о первом шаге к исключению РФ из глобальной финансовой системы

Так британский премьер назвал лишение некоторых российских банков доступа к SWIFT
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение лишить некоторые российские банки доступа к международной межбанковской системе SWIFT первым шагом к исключению России из глобальной финансовой системы. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

На эту тему
Чем грозит отключение России от SWIFT?
Чем грозит отключение России от SWIFT?

"Сегодня вечером вместе с нашими международными партнерами мы предприняли решительные действия, чтобы исключить Россию из глобальной финансовой системы, включая первый важный шаг - лишение российских банков доступа к SWIFT. Мы продолжим работать вместе, гарантируя, что [президент РФ Владимир] Путин заплатит цену за осуществленную агрессию", - говорится в сообщении главы британского правительства.

В субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииДжонсон, БорисВоенная операция на Украине
В США заявили, что Запад еще не завершил разработку санкций в отношении ЦБ РФ
По словам представителя вашингтонской администрации высокого ранга, западные страны намерены коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля
Читать полностью