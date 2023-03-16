Банкопад в США: американская трагедия или возвращение мирового кризиса?

Скандал с банкротством сразу нескольких американских банков, обслуживающих стартапы Кремниевой долины и рынок криптовалют, практически совпал по времени с 15-летием предыдущего банковского кризиса в США, который затем превратился в мировой экономический кризис 2008–2009 годов.

Что общего между событиями конца нулевых и нынешними и какие последствия это может иметь для России — читайте в нашем материале.

Как все начиналось

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), 16-го по величине активов банка США. Кредитную организацию передали под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. За два дня до этого SVB сообщил, что экстренно продал облигации на сумму $21 млрд из своего портфеля, понеся убыток в $1,8 млрд, и, чтобы покрыть его, планирует выпустить дополнительное количество акций на $2,25 млрд. Однако вместо успокоения новость лишь взбудоражила в клиентах желание поскорее покинуть тонущую на глазах организацию. По оценкам экспертов, за сутки было выведено $42 млрд. Активы банка были экстренно заморожены, а затем он был объявлен банкротом.

Silicon Valley Bank был ориентирован на проекты Кремниевой долины, причем не только крупные, но и стартапы. Банк считался в среде IT-бизнеса надежным местом для хранения средств (и это подкреплялось оценками рейтинговых агентств), поэтому компании охотно размещали на его счетах свои доходы.

Принесенные деньги банк, в свою очередь, инвестировал в кредиты и ценные бумаги. На конец 2022 года активы SVB составили $211,8 млрд. Из них $73,6 млрд — выданные кредиты, больше половины которых (56%) были выданы венчурным компаниям в сферах технологий и здравоохранения. А еще $120 млрд были инвестированы в ценные бумаги. В том числе в облигации Казначейства США. Это бумаги с невысокой доходностью, которая компенсируется их надежностью. Банк покупал такие бумаги в период, когда ставка ФРС была практически нулевой, поэтому прибыль от облигаций все равно генерировалась.

Однако в 2022 году ФРС начала повышать ставку, чтобы сдержать нарастающую в стране инфляцию. В результате на рынке появились ценные бумаги (в том числе и государственные) с большей доходностью. А собранный SVB портфель серьезно потерял в ликвидности и, как следствие, в стоимости.

Одновременно у банка случился перекос баланса в сторону клиентских депозитов. За пандемию размер привлеченных от айтишников и "криптовиков" средств увеличился почти втрое. Но спад в финансировании, который испытал весь IT-сектор в 2022 году, заставил многие компании для поддержания имеющихся проектов извлечь свои деньги из банка. Чем больше становилось таких клиентов, тем труднее SVB было искать средства для выдачи. А чем труднее становился процесс получения средств, тем тревожнее становилось оставшимся клиентам. В итоге банк начал с дисконтом продавать и без того подешевевшие бумаги из своего портфеля, но и это уже не помогло.

Следующий "банковский инцидент" случился 12 марта. Несмотря на воскресенье, финансовые власти штата Нью-Йорк объявили о закрытии местного Signature Bank "из-за системных рисков".

Signature Bank, имевший капитализацию порядка $110 млрд, также оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов. Финорганизация была основным партнером крупных криптобирж, предлагая клиентам платформу, которая позволяла конвертировать криптовалюту в доллары в режиме реального времени. В этом случае власти решили не доводить дело до банкротства и объявили о закрытии банка, заверив, что все вкладчики свои деньги получат в полном объеме.

Как все начиналось на самом деле

На самом деле проблемы на рынке начались несколько раньше. В ноябре 2022 года с огромным шумом обанкротилась криптобиржа FTX. Клиенты вывели с нее за несколько дней $6 млрд. Последствия этого события сказались и продолжают сказываться на всем рынке. Так, 2 марта объявил о проблемах американский банк Silvergate. Он заявил о "возможной несостоятельности" из-за резко наступившей недостаточности капитализации. Сообщение взбудоражило инвесторов и партнеров, и они начали отказываться от сотрудничества, попутно забирая из банка свои средства. Акции банка потеряли за день больше 25% стоимости (а с начала года — больше 80%).

Главная проблема заключается в том, что Silvergate, так же как и последовавшие за ним SVB и Signature, был пионером крипторынка, на который он вышел в 2014 году, и одним из самых популярных банков среди криптоигроков. Именно он в 2018 году предложил собственную новаторскую платформу Silvergate Exchange Network (SEN), которая позволяла заводить "живые" деньги на криптобиржи (и конечно, выводить их обратно), причем действовала платформа в режиме 24/7. Но гибель FTX не только сказалась на всем рынке виртуальных валют, но и нанесла убытки в размере $1,2 млрд конкретно Silvergate. Возможно, это не стало бы приговором, но, по словам экспертов, после этого вокруг банка сформировался пул игроков на понижение, которые раздували негатив. Дальше банк прошел по тому же пути, по которому за ним последовал SVB, — распродажа активов ради возвращения клиентам их денег, которая все равно не помогла. В результате 3 марта прекратила работу SEN, а 8 марта материнская компания Silvergate Capital Corporation объявила, что банк будет ликвидирован. Правда, с клиентами пообещали расплатиться.

Дежавю из нулевых

Громкие банкротства 2023 года пришлись практически на юбилейную дату. Ровно 15 лет назад в США разразился масштабный кризис на рынке ценных бумаг, который затем ударил и по всему остальному миру. Хотя первые проблемы начались у американских игроков почти годом ранее, но именно в марте 2008 года один из крупнейших (входил в топ-5) на тот момент инвестиционных банков Bear Stearns заявил сначала об острой потребности в стороннем финансировании, а затем и о согласии на поглощение другим гигантом — JPMorgan Chase. За два весенних дня капитализация банка буквально растаяла, акции упали в цене в 30 (!) раз.

Банкротство Bear Stearns стало событием уже не американской, а мировой значимости, после чего начало лихорадить большинство фондовых рынков планеты.

В самих США в течение полугода состоялось крушение сразу нескольких рыночных столпов. Lehman Brothers — банк со 150-летней историей — обанкротился, а его оставшиеся активы были раскуплены по частям другими игроками. Его несколько более молодой (95-летний) "коллега по работе" — инвестбанк Merrill Lynch — был поглощен Bank of America. Наконец, перешли под государственное управление два могучих ипотечных агентства Fannie Mae и Freddie Mac. Основными виновниками кризиса часто называли именно их — слишком много "мусорных", не подкрепленных активами облигаций они имели в своих портфелях. К осени 2008 года их акции потеряли порядка 80% своей стоимости. Тем не менее государству удалось спасти агентства от ликвидации, "влив" в них порядка $190 млрд, которые Федеральному казначейству пришлось напечатать. Сейчас "Фанни" и "Фредди" снова выступают крупнейшими участниками ипотечного рынка США. Например, оборот средств Fannie Mae в 2022 году заявлялся на уровне $120 млрд.

Тем временем история Silicon Valley Bank сейчас скорее напоминает финал Lehman Brothers. Его активы, расположенные в разных частях света, раскупаются местными представителями, как это было и 15 лет назад. Так, банк HSBC объявил, что купил британское подразделение SVB за £1. А китайскую "дочку", базирующуюся в Шанхае, предлагают к покупке местному Shanghai Pudong Development Bank. На возможность покупки остатков банка отреагировал даже Илон Маск, ответивший на предложение одного из своих подписчиков в Twitter, что "открыт для идеи".

Кстати, Twitter и другие социальные сети уже получили порцию обвинений в крахе банка. Якобы благодаря им информация о проблемах SVB распространилась между клиентами с ураганной скоростью и спровоцировала панику. Однако, как показывает богатый российский опыт, для создания очередей на вынос денег из банка вкладчикам не нужны никакие соцсети.

То ли еще будет?

Как обычно, финансовые власти США уверяют, что ситуация под контролем. Федеральная комиссия по страхованию вкладов США (FDIC) выпустила коммюнике с обещанием, что все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим депозитам "не позднее утра понедельника, 13 марта 2023 года". А президент США Джо Байден лично заявил в специальном обращении, что банкротство SVB и Signature Bank не угрожает американской банковской системе. Примерно такие же слова звучали и в 2008 году. Тогда банковская система действительно выстояла, хотя ФРС пришлось срочно корректировать монетарную политику и включать печатный станок. То же самое ей придется делать и сейчас. "Решения регуляторов должны успокоить рынки — фактически они признали риск системного финансового кризиса и принимают меры для его купирования на ранней стадии.

Однако главный вопрос: изменит ли ФРС свои планы по повышению ставки?" — рассуждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. "С целью не допустить разрастания кризиса и очередных банкротств в банковской среде регулятор может даже смягчить позицию по денежно-кредитной политике и замедлить жесткий монетарный цикл", — считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер. Другими словами, ФРС должна как минимум не повышать ключевую ставку (хотя это планировалось, причем участники рынка готовились к повышению сразу на 0,5 процентного пункта) и печатать новые доллары. А это приведет к ускорению инфляции в Америке, и без того разогнанной $6 трлн, которые там напечатали во время пандемии для поддержания экономики.

Можно отметить и еще один момент. Пока ни разу от американских "говорящих голов" не прозвучала мысль, что в нынешнем банкопаде виновата Россия, ведь сегодня на "руку Москвы" принято списывать любые проблемы — от растущих цен на бензин и мусора на улицах до рекордной инфляции и социальных протестов. Впрочем, это ничего не означает. В 2010 году уже к тому времени бывший министр финансов США Генри Полсон издал мемуары, в которых заявил, что во время Олимпиады в Пекине узнал, что Москва предлагала Китаю объявить США негласную финансовую войну, начав массовую продажу имевшихся у государств облигаций все тех же Fannie Mae и Freddie Mac. Никаких доказательств или источников своего знания Полсон в книге не привел и почему-то не вспомнил, что к августу (когда началась Олимпиада) ипотечный рынок США уже год как находился в крутом пике. В любом случае время на сочинение очередных мемуаров у нынешних государственных деятелей США есть.

А что Россия?

Эксперты смотрят на события в США с точки зрения их влияния на Россию гораздо спокойнее, чем в 2008 году. Тогда, по разным оценкам, от 21 до 25% золотовалютных резервов России хранилось в облигациях заокеанских ипотечных агентств. Разумеется, их падение не могло не отразиться и на устойчивости отечественной финансовой системы. Сегодня же, по словам главы рейтингового агентства АКРА и бывшего зампреда ЦБ РФ Михаила Сухова, причин для банковского кризиса и девальвации рубля из-за событий в США нет. "Крупнейшие российские банки не являются контрагентами американских из-за санкций. Вложения на фондовом рынке российскими инвесторами делаются в основном в активы российского происхождения. Каналов быстрого вывода инвестиций в Россию нерезидентами, что в 2008 году влияло на курс рубля, не имеется", — пояснил ТАСС Сухов. В свою очередь управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что события не имеют никакого отношения к российской банковской системе, так как операции с цифровыми финансовыми активами в РФ ограничиваются пилотными проектами с цифровым рублем, а корреспондентские отношения с банками США были сведены к минимуму еще в 2014–2015 годах.

"Корреляции нарушены, нерезиденты отключены, спекулянтов мало, а арбитраж между площадками невозможен. Банковский сектор, наиболее чувствительный к турбулентности, сейчас штормит везде. А у нас банки под блокирующими санкциями, корреспонденций с Западом фактически нет, SWIFT отключен, международные дивизионы проданы, и убытки по ним уже отражены", — в свою очередь считает Михаил Зельцер. Однако, по его мнению, влияние кризиса в США на Россию все же может идти — через сырьевой рынок. Растет риск американской рецессии, а это обычно приводит к сужению спроса на сырье, и в итоге энергоресурсы могут дешеветь. Впрочем, Россию и так стремятся искусственно ограничить в цене на энергоресурсы, а значит, весь вопрос в том, насколько могут упасть мировые цены и какая реакция последует на это от других крупнейших игроков.

Евгений Мазин