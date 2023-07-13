О чем Путин говорил с учеными

Мегагранты и независимость от зарубежных технологий. О чем Путин говорил с учеными

Запад не без успеха стремился поддерживать зависимость России от зарубежных иностранных технологий, но в какой-то момент перестал их продавать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Россия извлекла их этой ситуации уроки и изменила положение дел. Поражения России, на которое рассчитывал Запад, не случилось. Необходимо и дальше развивать технологическую сферу и промышленность, создавать российские цифровые платформы и вычислительные системы. Для этого президент поручил обновить и продлить программу мегагрантов, а также подготовить нацпроект "экономика данных".

ТАСС собрал основные тезисы из выступления президента.

Об открытости России

Россия в ответ на внешние вызовы увеличивает качество и эффективность работы и распространяет свободу. "Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время".

Похожая ситуация произошла в 2014 году, "когда первая волна внешних санкций стала стимулом для бурного развития некоторых направлений, в том числе сельского хозяйства". Сейчас аналогичные позитивные процессы происходят в промышленности и технологической сфере.

В текущих условиях главное - сосредоточить усилия на направлениях, где Россия уже обладает технологиями и продуктами глобального уровня, например в атомной энергетике. Также важно сосредоточиться на тех областях, которые являются критическими для развития страны и где Россия должна обладать собственными компетенциями.

Россия, стремясь к технологическому суверенитету, не собирается замыкаться в себе, а будет создавать и расширять взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами. Так, во время российского председательства в БРИКС в 2024 году будут обсуждаться проекты в области передовых технологий вычислений, обработки, хранения и передачи данных.

О будущем экономики России

Принципиальная задача - перевести экономику России, соцсферу и органы власти на новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных. Это повысит качество управления, производительность труда и заработные платы, а также доступность услуг и другие возможности для людей.

Например, цифровые платформы позволят развивать умные города, начать широкое применение точного земледелия в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень в развитии телемедицины и осуществлении финансовых расчетов.

Цифровые платформы откроют дорогу к полномасштабной автоматизации технологических процессов и взаимоотношения между участниками рынка.

В мире продолжают расти потребности в вычислительных ресурсах, поэтому необходимы отечественные решения в этой сфере для развития систем искусственного интеллекта и создания больших нейросетевых моделей. Важно "раскрутить" отечественную микроэлектронную промышленность.

В будущем перспективные вычислительные системы будут гибридными - с квантовым ядром и технологиями микроэлектроники. Сейчас производительность компьютеров постоянно увеличивается. "Гонка здесь идет на запредельных скоростях".

Также необходимо продолжить работу над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования. Такие технологии обеспечивают устойчивость информационных систем к кибератакам.

О мегагрантах

Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых. Будут увеличены сроки реализации проектов до пяти лет с возможностью продления до трех лет.

Также будет повышен максимальный размер мегагрантов. За 5 лет ученые получат на крупные проекты 500 млн рублей. Ведущие ученые, которые приедут из-за рубежа и откроют в РФ кафедры, получат за 5 лет 250 млн рублей по этой программе. Обновленная программа мегагрантов должна быть запущена в короткие сроки.

Правительство и Госдума должны предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, сделав ее условия более привлекательными для исследователей.

О новых нацпроектах

Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию "экономики данных" на период до 2030 года. Необходимо не только консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, но и выстроить механизм создания передовых разработок, а также повсеместно их внедрять.

В рамках этого нацпроекта необходимо определить меры поддержки фундаментальных исследований, в том числе увеличить финансирование. Речь идет о научном поиске по широкому спектру вычислительных технологий.

Одной из задач нацпроекта "экономика данных" станет сбор и передача данных, развитие систем связи и квантовых коммуникаций. Необходимо создать суверенную инфраструктуру для вычисления и хранения данных внутри страны, в том числе облачные платформы и центры обработки данных для государственных органов и предприятий.

Также важно системно смотреть на следующий технологический уклад и создавать отрасли и рынки будущего. В связи с этим Путин потребовал утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года.

О зависимости от иностранных технологий

Зависимость России от других стран в сфере использования больших данных "означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны".

Запад стремился именно к этому - поддерживать зависимость России от зарубежных иностранных технологий. "И надо признать - не без успеха".

"Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего роде супермаркете готовых, кем-то произведенных решений, а в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "Закрыто".

Россия извлекла их этой ситуации уроки и сделала необходимые выводы. Правительство и различные компании сделали немало, чтобы изменить положение дел.