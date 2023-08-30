Эксперты пока не видят необходимости в принятии жестких мер для поддержки рубля

По мнению собеседников агентства, к концу года доллар может опуститься до 85 рублей с учетом уже принятых решений

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Текущий курс рубля не несет угроз финансовой стабильности, поэтому необходимости в принятии жестких мер для поддержания рубля пока нет, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, к концу года доллар может опуститься до 85 рублей с учетом уже принятых решений.

По мнению специалистов, основной причиной ослабления курса рубля является снижение сальдо текущего счета - как на фоне быстрого восстановления импорта, так и снижения экспорта. "К примеру, во втором квартале 2023 года сальдо текущего счета составило $8,6 млрд, что на 42% ниже, чем в первом квартале 2023 года. При этом, в июне и июле 2023 года сальдо оставалось на сравнительно низком уровне $1,2 млрд и $1,8 млрд соответственно", - пояснил старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов.

Давление на рубль также оказывают отток капитала и сохранение компаниями-экспортерами валютной выручки на зарубежных счетах. Вносит дисбаланс и спекулятивный фактор и общее укрепление доллара, добавили в "Альфа-Капитал".

Специалисты полагают, что в арсенале Минфина и Банка России остается множество инструментов для поддержания валюты, однако принятие новых жестких мер потребуется только в случае новой волны дестабилизации рубля. По оценкам экспертов, к концу 2023 года доллар может вернуться к отметке в 85 рублей.

Повышение ключевой ставки еще не отобразилось на экономике

В августе на своем внеплановом заседании совета директоров Банк России принял решение поднять ставку на 350 б. п., до 12,00%. Несмотря на довольно резкий шаг регулятора, с тех пор курс доллара снизился примерно на 6% - с 101,7 руб., до 96,07 рубля.

Как объяснил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских, в условиях изоляции российской экономики влияние ключевой ставки на курс национальной валюты носит довольно слабый характер. Поэтому, чтобы рубль окреп благодаря повышению ставки, нужно довольно сильное резкое повышение - до 15-17%, добавил он.

Кроме того, изменение ключевой ставки оказывает влияние на экономику с временным лагом, и говорить о том, что ее что увеличение не повлияло на динамику курса, преждевременно, подчеркнули специалисты. "Влияние ставки на экономическую активность, динамику кредитования, склонность к сбережению и, в конечном итоге, на потребительский спрос (а также спрос на импорт) происходит с некоторым лагом, в то время как с повышения ставки прошло сравнительно немного времени", - рассказал Владислав Данилов.

При этом он напомнил, что принимая решения по денежно-кредитной политике, ЦБ РФ таргетирует не курс рубля к иностранным валютам, а инфляцию. Поэтому, повышая ключевую ставку, ЦБ РФ в первую очередь преследует цель охладить потребительский спрос и снизить эффект переноса валютного курса в цены, а динамика курса рубля - сопутствующий фактор, который может усиливать или снижать эффект от повышения ставки.

Тем не менее, большинство экспертов не исключают нового подъема ставки в сентябре. При том, как отмечают в "ИВА Партнерс", что просто поднимать ставку может быть опасно из-за роста стоимости фондирования. "Это будет опасно не только для бизнеса, особенно среднего, но и для бюджета, который нуждается в размещениях ОФЗ и должен обслуживать большой объем выпущенных облигаций с плавающим купоном, привязанным к ставке денежного рынка", - считает начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.

Угрозы финансовой стабильности нет

Помимо изменения ключевой ставки, в арсенале ЦБ РФ и Минфина остаются и другие меры поддержки курса рубля, такие как введение дополнительных ограничений на движение капитала, зеркалирование дополнительных расходов, финансируемых из ФНБ посредством продажи иностранной валюты, а также ограничения в части банковского кредитования, отметили эксперты. Однако регулятор вмешивается в валютный рынок только тогда, когда это несет угрозу финансовой или ценовой стабильности - и пока что таких предпосылок нет, считают они.

Так, не видят потребности в стимуляции укрепления рубля в УК "Первая". Там полагают, что курс должен оставаться свободно плавающим, "поскольку это позволяет сглаживать различного рода дисбалансы в экономике и адаптироваться к меняющейся внутренней и внешней конъюнктуре".

Помимо прочего, текущий курс достаточно комфортен для бюджета, отмечают специалисты: в начале августа Минфин спрогнозировал получение в этом месяце сверхдоходов от продажи нефти в размере 73,2 млрд руб. Кроме того, внимание регулятора сейчас может быть больше сосредоточено на величинах дефицита 2024 года, чем на курсовых показателях. "В следующем году расходы могут возрасти еще сильнее вместе с ростом МРОТ и потянут дальнейший рост денежной массы, а это фактор проинфляционный и девальвационный", - предположил Дмитрий Александров.

В целом эксперты не исключают, что для поддержки рубля ведомствами могут быть приняты дополнительные фискальные меры и меры валютного контроля. Однако вероятнее, что это произойдет только в случае новой волны дистабилизации курса. К примеру в "Цифра брокер" полагают, что возврат к обязательству экспортеров конвертировать валютную выручку может быть произведен "только в случае драматичного снижения рубля, как в 2022 году", а ограничения на движение капитала будут вводиться "в последнюю очередь".

В "Альфа-Капитал" не исключают, что могут быть предприняты действия заморозки сделок по выводу капитала нерезидентами - например, в рамках проведения обратного выкупа акций компаниями у нерезидентов.

В "ИВА Партнерс" добавили, что неосторожные и резкие действия для прекращения оттока капитала могут привести к ухудшению положения, поэтому в таких целях нужно использовать инструменты, которые не подорвут доверие и посеют высокие сомнения в безопасности средств в России.