Bloomberg: ОАЭ решили ограничить экспорт некоторых товаров в Россию

По данным агентства, речь идет о предполагаемых поставках компьютерных чипов и других электронных компонентов, которые могут применяться в РФ для производства вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Чиновник Евросоюза утверждает, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились сократить объем поставок в Россию некоторых товаров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Еврокомиссия уже проинформировала на текущей неделе послов стран ЕС о таком решении. Кроме того, аналогичные меры рассматривает Турция, однако пока никаких официальных комментариев она не предоставила.

21 сентября Bloomberg сообщило, что ОАЭ изучают возможность ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции США и ЕС.

ОАЭ используют список товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, однако он ограничен главным образом продуктами нефтехимической промышленности. По словам источников Bloomberg, власти страны намерены расширить этот перечень, добавив 45 категорий товаров двойного назначения, фигурирующих в аналогичных списках США и ЕС. В результате местные компании, занимающиеся реэкспортом соответствующей продукции, будут обязаны доказать, что она предназначена для использования в гражданских целях.

Bloomberg связывает намерение расширить меры экспортного контроля с обеспокоенностью Брюсселя и Вашингтона, которые оказывают на Абу-Даби давление из-за предполагаемых поставок Москве подсанкционных товаров, в том числе компьютерных чипов и других электронных компонентов. Власти западных стран считают, что Россия использует поставляемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений, которые применяются на Украине.

7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе рабочего визита в Абу-Даби провела переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как ранее сообщило Bloomberg, глава ЕК планировала убедить его в необходимости ограничить реэкспорт подсанкционных товаров в РФ. По словам источников агентства, визит фон дер Ляйен был обусловлен стремлением оказать давление на эмиратские власти, чтобы местные компании и финансовые институты перестали помогать России в обходе западных санкций.