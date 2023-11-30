Альтман объявил о возвращении в OpenAI в качестве гендиректора

Отмечается, что в новый состав правления также войдет наблюдатель от компании Microsoft "без права голоса"

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Сэм Альтман вернется в американскую технологическую компанию OpenAI в качестве генерального директора. Об этом сообщается на сайте компании.

"Я возвращаюсь в OpenAI в качестве гендиректора. Мира [Мурати] вернется к своей роли директора по технологиям. В состав нового совета директоров войдут Брет Тейлор (председатель), Ларри Саммерс и Адам Д'Анджело", - приводится в релизе сообщение Альтмана.

В релизе компании отмечается, что в состав правления также войдет наблюдатель от компании Microsoft "без права голоса".

Ранее в ноябре OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку. В качестве причины фирма назвала решение совета директоров, которые пришли к выводу, что руководитель компании "не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствовало выполнению его обязанностей". Ему на смену должен был прийти экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. 22 ноября компания опубликовала заявление, в котором сообщила о достижении соглашения с бывшим генеральным директором о его возвращении в OpenAI.