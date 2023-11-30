Закон о занятости населения в России и пожар в хостеле в Алма-Ате. Главное за 30 ноября

Закон о занятости населения в России

Госдума приняла закон "О занятости населения в РФ". В частности, документ устанавливает новый порядок получения гражданами безработного статуса, а также определяет экономические, правовые и организационные основы государственной политики в этой сфере. Сообщается, что правительство будет утверждать план мероприятий, а также разрабатывать и осуществлять меры борьбы для противодействия нелегальной занятости.

Пожар в хостеле в Алма-Ате

В Алма-Ате 13 человек погибли в результате пожара в хостеле. Среди них были два гражданина России и два гражданина Узбекистана. Администрация города заявила, что хостел в этом помещении был размещен незаконно и с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности. Департамент по чрезвычайным ситуациям города возбудил уголовное дело. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Умер Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Причины смерти не уточняются. СМИ часто называли его "гроссмейстером дипломатии", "всемирным консультантом" и "внешнеполитическим гуру". Он считал, что "к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия" и что "баланс между Москвой и Вашингтоном укрепит стабильность в мире". Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования жене Киссинджера. Глава государства назвал его выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным деятелем.

Приостановка членства России в BWF

Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) приостановил членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Решение принято из-за включения в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В пресс-службе BWF отметили, что спортсмены с российским паспортом смогут участвовать в турнирах под эгидой BWF в нейтральном статусе.

Запуск льготной ипотеки в Арктике

Кабмин распространил действие "Дальневосточной ипотеки" на Арктическую зону. Гражданам станут доступны кредиты по ставке до 2% на покупку или строительство жилья. В частности, участниками программы могут стать медики и педагоги, проработавшие в регионе не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно.