Дело против Сбербанка и амнистия для отбывающих наказание женщин. Главное за 5 декабря

Дело против Сбербанка

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СК "Сбербанк страхование жизни". Основанием для этого стало заключение антиконкурентного соглашения. Ранее в ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик плюс", в который входят услуги страховщика. Подключение пакета услуг является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту, отметили в ведомстве.

Амнистия для отбывающих наказание женщин

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в ГД прорабатывается вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Он отметил, что тема эмоционально правильная и требует криминологических оснований.

Запрет на использование техники Apple в ЦБ РФ

В Центробанке с 25 декабря запретят использовать технику Apple в служебных целях. Также прекратится закупка этой техники. Соответствующая информация содержится в распоряжении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщили источники.

Прибытие спецборта МЧС с россиянами

Спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей в Москву. Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко уточнил, что среди них 30 детей. Он добавил, что для нуждающихся развернули пункты временного размещения в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Закон "О занятости населения в РФ"

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал проект базового закона "О занятости населения в РФ". Документ уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей".