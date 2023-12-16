Венгрия пообещала наложить вето на вступление Болгарии в Шенген из-за тарифов на газ из РФ

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал действия Софии "скандальным и враждебным шагом"

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Венгрия предупредила Болгарию, что наложит вето на ее присоединение к Шенгенской зоне, если она не отменит решение о повышении тарифа за транзит российского газа по своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Pannon RTV.

"Если эта мера сохранится и будет угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их членство в Шенгенской зоне", - сказал глава МИД по поводу действий Болгарии. Он отметил, что решение относительно присоединения Болгарии к Шенгену может быть принято в ближайшее время и что в Софии задумались об отмене закона о повышении тарифа на газ, который ранее был принят парламентом страны.

"Если этот закон будет отменен, то и мы, конечно, отменим наше решение о соответствующем вето. Но сначала мы хотим посмотреть, действительно ли болгары отменят этот закон", - уточнил Сийярто. Он назвал действия Софии "скандальным и враждебным шагом, который ставит под угрозу транзит природного газа сразу в три страны: Северную Македонию, Сербию и Венгрию".

Действия Болгарии

12 декабря Болгария уведомила Венгрию, что пока не будет повышать стоимость транзита российского газа по своей территории, чтобы не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и других стран Центральной Европы. Об этом сообщил в разговоре по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном бывший глава болгарского правительства, лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов.

Рассказывая о содержании состоявшейся между ними беседы, пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши отметил, что они обсудили не только тарифы на транспортировку газа, но и намерение Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне. По его словам, Борисов "подтвердил достижение в Болгарии межпартийного соглашения, в соответствии с которым она выполнит настоятельную просьбу Венгрии и отменит налог на поставки газа, который представляет серьезную угрозу венгерской энергетической безопасности".

11 декабря Борисов и другой бывший премьер Кирил Петков, являющийся сопредседателем политического объединения "Продолжаем перемены", объявили в Софии, что Болгария временно откладывает повышение тарифов на транзит российского газа и продолжит обсуждать этот вопрос с Еврокомиссией (ЕК). Лидеры партий объяснили такое решение тем, что Болгария стоит на пороге Шенгена, хочет попасть туда и поэтому готова "следовать европейскому подходу". Таким образом, они признали, что намерение Софии повысить плату за транспортировку топлива из РФ идет вразрез с нормами и правилами ЕС, о чем с самого начала заявлял Будапешт.

Позиция Центральной Европы

Ранее Венгрия, Сербия и Северная Македония объявили, что примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа. В Будапеште, Белграде и Скопье считают, что решение Софии противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила торговли в ЕС.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, "угрожающим безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября Венгрия направила письмо в ЕК. Позже Северная Македония передала запрос по этому поводу в Международное энергетическое агентство.

Решение парламента вызвало споры и внутри самой Болгарии. Президент страны Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий прав собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, такой шаг не соответствует законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус взноса - является ли он налогом, сбором или пошлиной.

Венгерские эксперты отмечали, что с учетом особенностей долгосрочных контрактов и порядка расчетов за поставки топлива повышение сбора за его транспортировку по территории Болгарии создаст лишнюю финансовую нагрузку не для покупателей, а для поставщика. Иными словами, расплачиваться за болгарские инициативы придется не венгерской или сербской стороне, а российской компании "Газпром". В то же время Будапешт опасается, что в такой ситуации рентабельность торговли российским газом существенно снизится и Москва может сократить объемы поставок.