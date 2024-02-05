ABC: Boeing доработает около 50 самолетов из-за проблемы с фюзеляжем

По данным телеканала, отверстия в фюзеляжах лайнеров просверлили не в соответствии с техническими требованиями

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 произведенных самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на письмо коммерческого директора корпорации Стэна Дила.

По данным канала, дефект обнаружили специалисты компании Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи Boeing. Выяснилось, что отверстия в фюзеляжах лайнеров были просверлены не в соответствии с техническими требованиями. "Хотя потенциально это не является непосредственной проблемой безопасности, и можно продолжить надежную эксплуатацию всех самолетов модели 737, мы считаем, что сейчас нам придется доработать 50 еще не поставленных самолетов", - приводит телеканал слова Дила из его письма к сотрудникам.

Ранее президент одной из крупнейших в мире авиакомпаний EmiratesТим Кларк заявил британской газете Financial Times о постоянном падении стандартов продукции американской корпорации Boeing. Это произошло на фоне недавнего инцидента с разгерметизацией самолета Boeing 737 MAX 9. Самолет направлялся в город Онтарио (штат Калифорния), но потерял часть фюзеляжа. После этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию лайнеров этого типа.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.