Аксаков не ждет повторения зачистки банковского сектора

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, убыточных институтов осталось немного

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский банковский сектор состоит в основном из "здоровых" институтов, убыточных осталось совсем немного. Такие кредитные организации должны либо наладить работу, либо уйти с рынка, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В основном остались здоровые институты, немного есть убыточных. <…> Если они не работают над своим балансом, над оздоровлением ситуации, уйдут с рынка однозначно. Там небольшое количество есть - это по статистике, по отчетности, которую Центральный банк публикует. Они либо должны уйти из рынка, либо наладить работу так, чтобы была прибыль", - сказал он.

Банк России приказом от 28 февраля 2024 года отозвал у КБ "Гефест" (Тверская область) лицензию на осуществление банковских операций. Это второй случай за почти два года. ЦБ отметил, что банк лишился лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России.

21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у Киви-банка. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.