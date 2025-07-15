Доход ниже прожиточного минимума может оказаться преимуществом для тех, кто хотел бы получить стартовый капитал на открытие собственного дела и при этом не влезть в долги. Такую привилегию дает социальный контракт — соглашение между гражданином и государством, по которому можно получить деньги из бюджета под определенные обязательства, а выполнив их — не возвращать. Подробнее о том, что такое соцконтракт и как его заключить в 2025 году, — в материале ТАСС

Как появился и развивался соцконтракт

Соцконтракт как инструмент современной социальной политики появился в 2010 году в нескольких российских регионах. Законодательное закрепление он получил в 2013 году. С тех пор число ежегодно заключаемых социальных контрактов выросло многократно. Если в 2013 году их было менее 40 тыс., то в 2019-м — 90 тыс.

В послании Федеральному собранию в 2019 году президент Владимир Путин поручил помогать регионам, которые внедряют соцконтракты, средствами из федбюджета и масштабировать проект. А уже в следующем году пандемия коронавируса лишила заработка большое число людей, в результате чего соцконтракт обрел новую актуальность.

"Это инструмент, который всегда запускают для восстановления экономики и доходов населения после шоков или используют как драйвер инклюзивного экономического роста", — заявила летом 2020 года на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совфеде проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Практика использования соцконтракта начала расширяться. Сегодня программа действует во всех российских регионах. В прошлом году, по свидетельству министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, было заключено уже более 200 тыс. социальных контрактов с общим охватом свыше 500 тыс. граждан.

Какие виды соцконтракта существуют

На сегодняшний день один из наиболее распространенных видов социального контракта — на открытие бизнеса. Если в начале текущего десятилетия с предпринимательскими целями соцконтракты заключались лишь в 4% случаев, то в прошлом году — уже в 42,6%. Как рассказала первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, в 2024 году (данные за январь — июль) из 55,7 тыс. граждан, начавших свое дело с помощью соцконтракта, около 27% выбрали индустрию красоты, 10% — производство, более 6% — строительные работы и услуги. Максимальный размер единовременной выплаты за открытие бизнеса составляет 350 тыс. рублей.

Еще один вид использования соцконтракта — на развитие личного подсобного хозяйства. Под эту цель можно единовременно получить до 200 тыс. рублей. В этой категории наиболее популярными у россиян сферами применения являются животноводство и разведение домашней птицы.

Также можно претендовать на финансовую помощь за получение новой профессии или повышение квалификации (разово 30 тыс. рублей) и на время поиска работы (в размере регионального прожиточного минимума раз в месяц на срок до девяти месяцев). Если удастся доказать, что человек или его семья находятся в трудной жизненной ситуации, можно получить единовременную выплату или ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума на срок до полугода. За расходы придется отчитываться, приобретать можно будет только самые необходимые товары и услуги.

Что требуется от будущего предпринимателя

Решение о финансовой поддержке принимают местные органы соцзащиты: Центры занятости населения, Центры социальной поддержки и Центры социального обслуживания. Получить соцконтракт может только гражданин РФ с постоянной регистрацией в том регионе, в котором подается заявление на субсидию.

Доход претендента должен быть ниже регионального прожиточного минимума. Узнать, каков его уровень в конкретном субъекте РФ, можно на сайте Росстата. В среднем по стране в 2025 году он составляет 17 733 рубля. Учитываться будет доход за последние три месяца. Также нужно будет документально доказать, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума.

Будущий бизнесмен может быть уже зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель (ИП) или получить этот статус после заключения соцконтракта. Помимо заявления, в органы соцзащиты потребуется предоставить следующие документы:

паспорт заявителя и всех членов семьи;

ИНН;

СНИЛС;

свидетельство о браке (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка (при наличии);

документы, свидетельствующие о доходах или их отсутствии;

выписки из ЕГРН о правах собственности заявителя;

бизнес-план;

результаты тестирования (претенденты должны пройти проверку предпринимательских компетенций).

Подробнее о тесте и бизнес-плане

В конце 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников подписал приказ "Об утверждении порядка прохождения тестирования". Для начала претенденту на соцконтракт потребуется зарегистрировать свою заявку на портале "Госуслуги". В личный кабинет придет приглашение на тестирование в центр занятости по месту жительства. Сам тест будет проходить на цифровой платформе МСП.РФ с авторизацией через "Госуслуги" в присутствии представителя тестирующей организации.

Тест содержит 45 вопросов с несколькими вариантами ответов и длится один час. Для успешного прохождения достаточно правильно ответить более чем на 50% вопросов. В случае неудачи заявителю предложат пройти обучение в специализированных организациях поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), например в центре "Мой бизнес".

В бизнес-плане, объем которого, по рекомендации экспертов, не должен превышать 15 страниц, должны содержаться следующие пункты: цель проекта, описание продукта или услуги, анализ рыночной ниши, производственный, финансовый и маркетинговый планы, анализ возможных рисков, социальная значимость проекта.

В ряде регионов существует официальный шаблон бизнес-плана. Его можно поискать на сайте органа соцзащиты или явиться туда лично. К бизнес-плану также рекомендуется приложить документы, обосновывающие суммы расходов, например, предварительный договор аренды или оборудования. Некоторые центры "Мой бизнес" оказывают услугу по аудиту бизнес-плана для соцконтракта.

Это вообще реально?

Эксперты позитивно оценивают соцконтракт на открытие бизнеса, хотя и признают, что получить его достаточно непросто, особенно для людей, зачастую лишенных финансовой и компьютерной грамотности. Как заявил ТАСС председатель Комиссии "Опоры России" по социальному предпринимательству Сергей Голубев, несомненным плюсом является то, что такой инструмент в принципе есть, однако это скорее инструмент социальной поддержки, а не развития предпринимательства.

"Чтобы соцконтракт заработал как инструмент развития предпринимательства, важно добавить небольшой обучающий блок — не только как писать бизнес-планы, но и как запустить свой бизнес на конкретной территории и предоставить наставников из числа действующих предпринимателей", — считает он. По его оценке, сумма 350 тыс. рублей достаточна на первых этапах открытия бизнеса. "Для его развития, увы, она недостаточна. Важно запуститься, зарабатывать и реинвестировать прибыль в бизнес", — говорит Сергей Голубев.

Завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета (ННГУ) Александр Золотов согласен с тем, что 350 тыс. рублей, на первый взгляд, кажутся небольшой суммой. "Но следует понимать, что ее получателем становится человек, имеющий доходы ниже прожиточного минимума. Для него такие деньги могут стать настоящим подспорьем, особенно если уже существуют наработки собственного дела и эмоциональный ресурс для реализации идей", — заявил он ТАСС.

По его словам, получение средств по соцконтракту не лишает предпринимателя возможности искать финансирование и в других источниках. Более того, оно дает ему дополнительный шанс на одобрение кредитной заявки со стороны банка. "Если бизнес будет уже начат с помощью соцконтракта, претендовать на кредит будет проще", — говорит экономист.

Александр Золотов напоминает, что глава Минтруда Антон Котяков сообщил этой весной, что эффективность социального контракта в 2024 году составила 77%. "Из представленных данных можно сделать вывод о том, что большая часть открытых с помощью соцконтракта бизнесов продолжают существовать. Это, безусловно, позитив, хотя давать прогноз относительно их дальнейшей устойчивости сложно, поскольку в сфере малого бизнеса конкуренция очень высока", — заключает эксперт.

Условия и сроки

По правилам комиссия рассматривает заявление 10 рабочих дней. Срок могут продлить до 30 рабочих дней. Это может произойти в случае, если органу соцзащиты потребуются дополнительные документы или если ведомство решит, что бизнес-план нужно доработать. Комиссия может также потребовать от претендента пройти бизнес-обучение в одной из организаций поддержки МСП. Обучение должно длиться не менее 16 академических часов и быть подтверждено сертификатом.

В случае успеха с заявителем заключается соцконтракт. Как сообщается на портале поддержки МСП "Мойбизнес.рф", бизнес, открытый по соцконтракту, должен просуществовать минимум два года и быть основным источником дохода. Один год действует договор с государством на получение субсидии, и один год после истечения срока соцконтракта орган соцзащиты контролирует процесс ведения бизнеса.

В течение первого года нужно ежемесячно отчитываться о доходах. Также необходимо сохранять все документы, подтверждающие оплату аренды, оборудования и расходных материалов. Их необходимо предоставлять в орган соцзащиты для подтверждения того, что средства потрачены по назначению.

"Средства можно потратить на аренду помещения, покупку оборудования и расходных материалов. При расходовании денег важно следовать правилам соцконтракта. Так, на аренду помещения нельзя потратить больше 15% от общей суммы финансовой поддержки, на интернет-рекламу — не более 5%, на разрешительную документацию и программное обеспечение — не более 10%", — уточняется на портале "Мойбизнес.рф". В течение двух лет специалисты органов соцзащиты могут приезжать с проверками, чтобы убедиться, что бизнес действительно работает, а закупленное оборудование на месте, хранится надлежащим образом и используется по назначению.

Евлалия Самедова