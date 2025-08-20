Правительство планирует поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники рассчитывали на компенсационные выплаты при текущих ценах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минэнерго и Минфин подготовят изменения в законодательство по корректировке топливного демпфера, чтобы проект был рассмотрен на осенней сессии Госдумы, говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Министерствам поручено "обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в осеннюю сессию работы Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации".

Согласно документу, правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%. Новые предельные цены могут достичь значений - 69 188 рублей за тонну и 71 081 рубля за тонну по автомобильному бензину и дизельному топливу соответственно.

"По мнению Минфина России и Минэнерго России, увеличение диапазона позволит снизить риски невыплаты демпфирующей составляющей производителям моторного топлива и, как следствие, роста розничных цен и возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке в период роста спроса или в сценарии высоких цен на нефть и нефтепродукты на внешнем рынке", - говорится в служебной записке от вице-премьера Александра Новака к премьер-министру Михаилу Мишустину от 1 августа 2025 года, которая приложена к документу.

Из него также следует, что корректировка демпфера увязывается с ростом ставки акциза на автомобильный бензин с 15 048 рублей за тонну в 2024 году до 17 088 рублей за тонну в 2025 году, на дизельное топливо - с 10 425 рублей за тонну в 2024 году до 12 120 рублей за тонну в 2025 году.

"Принятое решение об указанном увеличении ставок акциза на указанные виды моторных топлив и о сохранении ставки акциза в расчете демпфирующей составляющей без изменений на уровне 2024 г. определяет возможный рост оптовых цен на данные виды топлива на внутреннем рынке", - говорится в докладе Минфина, который также был приложен к документу.

Об уже принятых мерах

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич в своем Telegram-канале сообщал, что Госдума может сразу после начала осенней сессии рассмотреть предложения правительства о корректировке параметров топливного демпфера. Изменения в Налоговый кодекс повысят экономическую эффективность нефтепереработки и рынка в целом, написал он.

Депутат сообщил, что принял участие в совещании у Новака, посвященном ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе обсуждения отмечалось, что участники рынка и регуляторы работают согласованно и намерены сдержать рост цен.