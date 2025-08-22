Еще три задерживаются

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Вылет одного и прилет двух рейсов задерживают в международном аэропорту Волгограда, два рейса в Москву отменены, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 2:20 мск 22 августа до 05:08 мск 22 августа.

Согласно онлайн-табло, отменен рейс на вылет в Москву, еще один - на прилет из столицы. Задержан на вылет один рейс в Москву, на прилет - по одному рейсу из Москвы и из Калининграда.

Силы Минобороны России минувшей ночью отразили массированную атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область, сообщил Бочаров. В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности, уточнил губернатор. По предварительным данным, пострадавших нет.