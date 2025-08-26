Генпрокуратура подала иск к приморскому рыболовецкому колхозу "Восток-1"

Пресс-служба суда не смогла пояснить суть иска и сумму требований, в электронном деле документы также отсутствуют

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыболовецкому колхозу "Восток-1"; в числе ответчиков также компании "Глобал Сифуд Корпорейшн", "Норд Пасифик Корпорейшн", "Ориентал пасифик ко. лтд" и восемь физических лиц. Как следует из карточки дела на сайте суда, иск подан 25 августа.

В электронном деле документы по иску отсутствуют. Пресс-служба суда также не смогла пояснить суть иска и сумму требований.

Ранее Приморский арбитражный суд уже удовлетворил несколько исков Генеральной прокуратуры РФ к различным юридическим и физическим лицам о признании ничтожными сделок купли-продажи участков и недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке, которые в разные годы перешли от Минобороны РФ к различным юридическим и физическим лицам. Прокуратура установила, что земельные участки в бухте относятся к землям обороны и безопасности. Находящиеся на этих участках строения и имущество, по мнению надзорного ведомства, были переданы коммерческим организациям.

По данным с сайта рыбколхоза "Восток-1", в компании трудится около 1 тыс. человек. Предприятие располагает пятью судами для промысла краба, восемь ярусоловных судов и два транспортных судна.