Земфира сохраняет статус ИП в России

В начале осени певица подала документы в ФНС, следует из ЕГРИП

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Статус индивидуального предпринимателя (ИП) исполнительницы Земфиры (внесена в реестр иноагентов) продолжает действовать в России. В начале осени певица подала документы в ФНС, следует из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

По данным ЕГРИП, 2 сентября 2025 года Земфира Рамазанова предоставила в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о регистрации ИП в качестве страхователя в Соцфонде.

ИП Земфиры был основан в октябре 2003 года и в ноябре 2004 года был поставлен на учет. Согласно данным ЕГРИП, основными видами деятельности являются творчество, искусство и организация развлечений.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. По данным Минюста, певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.