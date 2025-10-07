ФАС назвала регионы, в которых следит за ростом цен на АЗС

Ведомство оценивает ситуацию в Курской области, Крыму и Краснодарском крае

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых предупреждений в адрес нефтяников в связи с повышением стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам глава службы Максим Шаскольский.

Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на заправках нефтяных компаний. Отвечая на вопрос, готовятся ли еще предупреждения в адрес нефтяников в связи с ценами на заправках, Шаскольский сказал: "Возможно, будут".

"Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже", - добавил он, комментируя вопрос, в каких регионах ФАС изучает ситуацию с ростом цен на АЗС.

Ранее тюменское УФАС России выдало компании "Газпромнефть - региональные продажи" предупреждение. Компания исполнила его и установила одинаковые цены на топливо на всех заправках в Тюменской области. Компания "Тверьнефтепродукт" также исполнила ранее выданное предупреждение ФАС, сообщали в службе.