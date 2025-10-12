Эксперт Полищук ждет постепенной нормализации рынка топлива России

Этому будет способствовать также мораторий на обнуление демпфера, считает старший аналитик компании "Эйлер"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мораторий на обнуление демпфера будет способствовать снижению оптовых цен на топливо, в целом рынок постепенно нормализуется на фоне снижения спроса и роста выпуска бензина и дизеля, сказал ТАСС старший аналитик компании "Эйлер" Андрей Полищук.

"Мы ожидаем постепенной нормализации на российском рынке нефтепродуктов за счет снижения спроса в низкий сезон и увеличения производства бензина и дизеля за счет выхода НПЗ из ремонтов", - сказал он. По словам Полищука, в такой ситуации оптовые цены должны снизиться и обеспечить рентабельность АЗС, где цены продолжат рост к уровням близким к инфляции. "Мораторий на обнуление демпфера тоже должен способствовать снижению оптовых цен, но первостепенное - это все же спрос в высокий сезон при значительном объеме вывода мощностей на ремонт", - отметил эксперт.

Мораторий на демпфер позволит поддержать российскую нефтеперерабатывающую отрасль и оптовый рынок топлива, сказал, в свою очередь, ТАСС зампредседателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. "Безусловно, нефтепереработка должна стимулироваться, мы понимаем, что с момента введения налогового маневра ситуация у нас довольно сложная, и то, что демпфер, как стимулирующая мера для нефтепереработчиков будет работать без каких-либо ограничений - это хорошо для отрасли", - считает он.

Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили ранее в пресс-службе Минэнерго РФ.

12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года.

Вне моратория нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. Если же экспортная цена ниже внутренней, нефтяники должны компенсировать бюджету эту разницу. В Госдуму внесен законопроект о корректировке порога отклонения топливного демпфера на 10 процентных пунктов по бензину (до 20%) и дизельному топливу (до 30%). Предполагалось, что он заработает с 1 сентября, чтобы нефтяники могли получить топливный демпфер за сентябрь.