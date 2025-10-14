Белый дом надеется на скорые переговоры КНР с министром финансов США

Глава Национального экономического совета Кевин Хассет также рассчитывает, что дружба лидеров обеих страны позволит Вашингтону и Пекину урегулировать торговые споры

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Вашингтон надеется, что представители Китая в ближайшее время сядут за стол переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом и стороны найдут способ урегулировать торговые споры. Об этомк заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Мы надеемся, что они сядут за стол [переговоров] и в сотрудничестве с министром Бессентом прямо сейчас или в относительно сжатые сроки смогут найти способ продвинуться вперед", - сказал Хассет в интервью телеканалу Fox News.

Чиновник также выразил надежду на то, что "дружба двух лидеров" позволит странам найти решение проблемы. В противном случае Вашингтон может задействовать "много рычагов влияния" против Пекина, заявил Хассет.

Ранее в интервью телеканалу Fox Business Бессент заявил, что рассчитывает встретиться с курирующим экономический блок вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном перед возможными переговорами президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина в Южной Корее на полях саммита АТЭС, который пройдет в конце октября - начале ноября.

Минкоммерции КНР 9 октября опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.