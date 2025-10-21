Эксперт Спенсер рассказал о выгоде от строительства туннеля между РФ и США

Американский специалист в сфере железнодорожных перевозок уверен, что "глобальная экономическая выгода от торговли и обеспечения ответственного доступа к ресурсам как в Сибири, так и на Аляске значительно превысит стоимость туннеля и соединенной с ним железной дороги"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Экономическая выгода от строительства под Беринговым проливом туннеля, соединяющего железнодорожным транспортом Россию и США, значительно превысила бы расходы на реализацию этого проекта. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский эксперт в сфере железнодорожных перевозок Скотт Спенсер, подчеркнув, что срок эксплуатации этого сооружения составил бы от 150 до 200 лет.

Эксперт выразил уверенность в том, что "глобальная экономическая выгода от торговли и обеспечения ответственного доступа к ресурсам как в Сибири, так и на Аляске значительно превысит стоимость туннеля и соединенной с ним железной дороги". По мнению Спенсера, особенно это верно, если учесть, что сооружение "будет способствовать глобальному экономическому процветанию в течение 150-200 лет".

Комментируя заявления спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что такой туннель может быть построен менее чем за восемь лет при стоимости не более $8 млрд, Спенсер отметил: "Думаю господин Дмитриев прав в том, что передовые технологии прокладки туннелей, безусловно, могут позволить сократить сроки строительства и уменьшить его стоимость". "Надеюсь, это будет обсуждаться в конструктивном ключе на следующей встрече президента [США Дональда] Трампа с президентом [России Владимиром] Путиным", - подчеркнул специалист, который возглавляет независимую международную группу экспертов, выступающих за строительство туннеля. Она объединяет несколько десятков специалистов, в том числе в сферах железнодорожных перевозок и инженерного дела.

Спенсер констатировал, что примером успешного взаимодействия между РФ, США и другими странами является Международная космическая станция (МКС). Как отметил эксперт, создание этого орбитального комплекса стоило около $100 млрд, а его эксплуатация обходится в несколько миллиардов долларов в год. "Стоимость МКС равна стоимости межконтинентальной железной магистрали и туннеля под Беринговым проливом или превышает ее. Так что я уверен, что этот проект будет в полной мере осуществимым и успешным, какой бы ни была окончательная цена", - добавил он, имя в виду строительство туннеля.

"Поскольку МКС, как мы знаем, предполагается вывести из эксплуатации к 2030 году, я рассчитываю на то, что межконтинентальная железная магистраль и туннель под Беринговым проливом стали бы отличным проектом для дальнейшего сотрудничества между США и Россией. Нам нужно еще над чем-то работать совместно", - подчеркнул он.

Спенсер в интервью ТАСС в августе привел оценки, согласно которым "ежегодная пропускная способность туннеля под Беринговым проливом трансконтинентальной железнодорожной магистрали превысила бы 400 млн тонн". По мнению Спенсера, туннель мог бы стать "Панамским каналом XXI века".

Оценки проекта

Трамп 17 октября заявил, что считает идею строительства туннеля интересной. "Это интересный [проект]. Нам нужно подумать об этом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Дмитриев 19 октября выразил уверенность в том, что идея строительства туннеля стала вирусной. "Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию с Аляской, Евразией и США, стал вирусным (около 2 млн просмотров)", - написал Дмитриев в Х.