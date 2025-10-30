Депутат Верховной рады: новые ТЭЦ в Киеве не решат проблему с электроснабжением

Политик призвал киевлян не воспринимать информацию о строительстве теплоэлектростанций как "спасательный круг"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сомневается, что строительство семи новых теплоэлектростанций в украинской столице решит проблему с энергоснабжением города.

"Это не спасет полностью город. Не смогут они (новые ТЭЦ - прим. ТАСС) заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые имеют по 750 МВт мощности. <...> И даже 160 котелен, которые по Киеву разбросаны, их можно запустить автономно, но они не смогут взять на себя всю тепловую нагрузку", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его мнению, информацию о новых ТЭЦ не стоит воспринимать киевлянам как "спасательный круг".

28 октября первый зампредседателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев заявил, что семь новых теплоэлектростанций строят в столице Украины. Как подчеркнул Кучеренко, потери тепла в Киеве достигают 27% - это значительно больше, чем в Черкассах и Житомире, где показатель составляет 10-11%. 30 октября депутат Киевской рады Виталий Нестор заявил, что киевлянам не следует рассчитывать лишь на городские власти в случае форс-мажоров с отоплением, которые могут возникнуть в зимний период. В тот же день глава Оболонской районной администрации Киева Кирилл Фесик сказал, что столице потребуется 10 лет, чтобы восстановить поврежденные энергетические объекты.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений. Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих.