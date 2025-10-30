Депутат Киевской рады призвал горожан не полагаться зимой лишь на властей

Политик Виталий Нестор посоветовал жителям Киева держать дома одеяла и газовые баллоны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Депутат Киевской рады Виталий Нестор заявил, что жителям столицы Украины не следует рассчитывать лишь на городские власти в случае форс-мажоров с отоплением, которые могут возникнуть в зимний период.

"Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, жителям столицы обязательно надо держать дома одеяла и газовые баллоны, чтобы "греться и иметь возможность разогревать еду в таких пионерских условиях".

30 октября глава Оболонской районной администрации Киева Кирилл Фесик заявил, что столице потребуется 10 лет, чтобы восстановить поврежденные энергетические объекты. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, потери тепла в столице Украины достигают 27% - это значительно больше, чем в Черкассах и Житомире, где показатель составляет 10-11%.

Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих. Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что отключения света для бытовых потребителей на Украине зимой при перегрузках энергосистемы могут достигнуть 20 часов в сутки.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.