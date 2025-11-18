Кремль назвал обоснованными сомнения некоторых стран ЕС о спонсировании Киева

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если направлять деньги на Украину, то априори можно понять, что какая-то часть этих средств будет разворовываться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Некоторые европейские страны теперь вполне обоснованно сомневаются, стоит ли направлять "хоть копейку" помощи Украине с учетом коррупционного скандала в Киеве. На это указал в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали уже голоса из некоторых европейских столиц о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку да направлять в Киев. И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно, значительная, будет просто разворовываться", - отметил представитель Кремля.