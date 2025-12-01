Статья

Мифы о бесплатной квартире: кто, как и сколько ждет жилье от государства

Эксперт Народного фронта Ирина Блинкова рассказала ТАСС о тонкостях жилищного законодательства и отделила реальные возможности от распространенных заблуждений

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

Возможность получить бесплатное жилое имущество от государства закреплена в России на законодательном уровне, однако этот механизм окружен множеством мифов и непонимания. Кто на самом деле имеет право претендовать на квартиру, как устроена процедура и почему для большинства граждан актуальны не бесплатное предоставление, а иные формы господдержки — в материале ТАСС.

Кому положено бесплатное жилье

Основные категории граждан и критерии их отбора на получение бесплатного жилья прописаны в Жилищном кодексе РФ. Претендовать на такую помощь от властей могут только граждане, признанные нуждающимися.

"Государство предоставляет жилье по договору социального найма малоимущим гражданам без жилья или с жильем недостаточной площади, проживающим в жилье, не отвечающем установленным требованиям, а также имеющим показания по состоянию здоровья", — рассказывает Ирина Блинкова.

Читайте также

Выписка из ЕГРН: проверить недвижимость и исключить риски

Отдельные льготные категории имеют право на внеочередное получение жилья. В частности, к ним относятся:

граждане, чье единственное жилье признано непригодным для проживанияи не подлежат ремонту;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, совместное проживание с которыми признано невозможным;

дети-сироты, дети-инвалиды и оставшиеся без попечения родителей;

педагогические работники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Как получить и как не лишиться

Один из самых распространенных мифов о получении бесплатной квартиры Блинкова назвала "возможность получения квартиры в собственность от государства в любой части муниципалитета". "На самом деле, жилье предоставляется по нормам площади, зачастую в уже существующем жилом фонде, его выбор ограничен и определяется муниципалитетом. Для граждан, признанных нуждающимися в жилом помещении, жилье выдается не с правом собственности, а по договору социального найма (с правом последующей приватизации)", - указала эксперт.

Читайте также

Загородная собственность: кому государство поможет построить или купить дом

Процесс получения жилья по социальному найму включает несколько этапов:

подача заявления и документов для постановки на учет;

рассмотрение заявления уполномоченным органом (как правило 30 рабочих дней);

уведомление о принятии решения (как правило 3 рабочих дня);

постановка на учет и ожидание очереди;

получение уведомления о предоставлении жилья и заключение договора социального найма.

Заявление необходимо подать с приложением документов в орган местного самоуправления по месту жительства либо МФЦ. Важно учесть, что список документов может различаться в зависимости от региона.

При этом стоит помнить, что из очереди на жилье могут исключить. "В Жилищном кодексе прописаны основания для исключения из очереди на жилье, включающие в себя как добровольные действия заявителя, так и обстоятельства, связанные с изменением его жилищных или имущественных условий", - заявила Блинкова. Среди возможных причин:

подача заявления о снятии с учета;

получение бюджетных средств на получение или строительство жилья;

выявление недостоверных сведений в документах;

предоставление земельного участка для строительства жилого дома (за исключением многодетных семей);

смена места жительства (выезд в другое муниципальное образование);

утрата оснований, дающих право на получение жилья по социальному найму.

Блинкова также обращает внимание, что наиболее распространенными основаниями для снятия граждан с учета являются утрата гражданами статуса малоимущих (например, увеличение размера среднедушевого дохода семьи) или утрата ими статуса нуждающихся в жилых помещениях (например, в связи с увеличением размера доли общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, вследствие выезда члена семьи на другое место жительства, либо смерти одного из членов семьи).

Читайте также

Дорогая моя "вторичка": сколько стоит самое высокобюджетное жилье России

На вопрос, сколько людей стоят в очереди на получение бесплатных метров, эксперт затруднилась ответить. "Единой очереди на получение жилья нет, поскольку решение о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилье, принимает орган местного самоуправления по месту жительства гражданина, он же ведет статистику. Как правило очередей несколько", — поясняет Блинкова.

Чтобы оценить свои шансы на получение жилья, она советует изучать данные конкретного города или региона. Срок ожидания зависит от ряда факторов, например, от количества заявителей и наличия свободного жилищного фонда в регионе, финансовых возможностей региона, а также количества заявителей, предоставление жилья которым предусмотрено в приоритетном порядке. Это может растянуться на долгие годы.

Квартиру, полученную по договору социального найма, нельзя продать или передать по наследству до ее приватизации. Обменять такое жилье теоретически возможно, но на практике это случается крайне редко. Важно помнить, что приватизация жилья, полученного по договору социального найма, для некоторых категорий доступна не сразу. Например, для детей-сирот это возможно только через 5 лет после заселения на основании договора специализированного найма жилплощади.

Кто может рассчитывать на жилье в Москве

В столице требования к претендентам особенно строгие. Для постановки на учет необходимо:

гражданство РФ;

10-летняя регистрация в Москве;

признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;

отсутствие фактов намеренного ухудшения жилищных условий за последние 5 лет;

подтверждение статуса малоимущей семьи.

Процедура включает сбор документов, подачу заявления в МФЦ или Департамент городского имущества, ожидание в очереди и последующее заключение договора социального найма.

Список необходимых документов:

паспорт заявителя и членов семьи;

документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, рождении и пр.);

документы, подтверждающие правовые основания проживания (договоры соцнайма, ордера, свидетельства о праве собственности);

выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости;

решение уполномоченного органа о признании жилого помещения в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащем реконструкции и ремонту;

документ, подтверждающий жилищную обеспеченность и факт проживания в Москве не менее 10 лет;

документы, подтверждающие виды и доходы всех членов семьи.

Перечень документов может меняться в зависимости от конкретной ситуации, а некоторые сведения могут быть запрошены уполномоченным органом.

Какие существуют альтернативные программы господдержки

Государство поддерживает граждан не только предоставлением готового жилья, а еще и различными формами финансовой помощи. Речь идет о снижении процентной ставки по кредиту, компенсации части стоимости недвижимости или выдаче сертификатов.

Читайте также

Распродажа метров: как получить скидку на квартиру?

Блинкова уточняет, что одной из таких мер является льготная ипотека. В качестве примера она приводит Семейную ипотеку для семей с детьми до 6 лет, где ставка начинается от 6% годовых.

Для учителей и врачей, готовых переехать в сельскую местность, действуют программы "Земский учитель" и "Земский доктор". Они могут получить 1 млн рублей на улучшение жилищных условий (при переезде на Дальний Восток — 2 млн рублей).

Эксперт также напомнила о программе "Молодая семья", в рамках которой предоставляется субсидия на покупку жилья. Ее размер составляет 30% от стоимости для бездетных пар и 35% для семей с детьми, при этом возраст участников не должен превышать 35 лет.

Отдельно Блинкова упомянула поддержку многодетных семей: им предоставляется выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Динара Сурмеева