Общественники призывают оставить скидки на маркетплейсах

Как заявил глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий, организация намерена обратиться с этой просьбой в правительство и Госдуму

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московское общество защиты потребителей планирует обратиться в правительство Российской Федерации и Государственную Думу с просьбой сохранить возможность назначения скидок маркетплейсами и онлайн-площадками. Об этом сообщил ТАСС глава общественной организации Антон Недзвецкий.

"Мы планируем также обратиться в правительство РФ и ГД с просьбой сохранить возможность использовать программы лояльности банками маркетплейсов", - сказал он.

В свою очередь председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов добавил, что предложение банков ограничить скидки и бонусы на маркетплейсах вызвало большой общественный резонанс. "Мы, в свою очередь, очень осторожно относимся к предложениям по ограничению скидок для потребителей, как на маркетплейсах, так и в других цифровых экосистемах, так как это может негативно сказаться на гражданах", - рассказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. После этого главы "Сбера", ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением полностью запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" Татьяна Ким в письме к Центральному банку, правительству страны и Федеральному Собранию, опубликованном в "Коммерсанте", заявляла, что запрет скидок на маркетплейсах приведет к ухудшению конкурентной среды, стагнации российского бизнеса и разгону инфляции.

В пресс-службе Ozon сообщали ТАСС, что компания обсуждает с 17 банками их участие в открытой программе лояльности маркетплейса в целях создания выгодных цен для россиян.