Топ-менеджер ВТБ представил пьесу, в которой затронул проблему курса рубля

Дмитрий Пьянов написал ее по мотивам Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" опубликовал в РБК пьесу в одном действии по мотивам Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", сюжет которой затрагивает в том числе проблему курсообразования рубля.

Пьеса озаглавлена "Инфляция, или сон в зимнюю ночь". Действующие лица: Оберон (повелитель духов), Титания (покровительница фей), Инфляция (падший дух, бывшая добродетель), а также Эльф в "синих штанишках" (выскочка-всезнайка).

В пьесе Эльф просит договориться Оберона и Титанию по вопросу таргета инфляции и называет курс рубля "безумными качелями". Пьеса заканчивается вопросом Титании к Оберону: "Куда ведет упорство маркетплейсов горемычных?".

Комментируя реплики Эльфа, Пьянов подчеркнул необходимость признать существующую проблему курсообразования рубля. "За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что "курс ненастоящий". Все внешние торговые партнеры страны - [Персидский] залив, Китай, Индия - имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с "сильным подруливанием". Ставим вопрос - по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? Возможная альтернативная конфигурация - плавающий валютный коридор", - пояснил Пьянов, слова которого приводятся в публикации РБК.

Пьянов также указал, что летом 2025 года между Банком России и исполнительной властью мог быть заключен "негласный пакт", который, среди прочего, содержит пункт о неизменности цели по инфляции в 4%, а важнейшим оперативным индикатором указывается месячный прирост кредитного портфеля юрлиц банковского сектора как элемент денежной массы.

"К примеру, если месячный прирост меньше 10% в год - текущие денежно-кредитные условия признаются жесткими, требуется смягчение. Если выше, как в октябре, - значит, требуется ужесточение. 10% прироста банковского кредита в год достаточно для непереохлаждения экономики", - добавил топ-менеджер ВТБ.

Инвестиционный форум "Россия зовет!" пройдет в Москве 2-3 декабря. В этом году ВТБ обновил формат: впервые форум прошел в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

