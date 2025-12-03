Статья

"Известия": на защиту маркетплейсов от банков встало общество защиты прав потребителей

По данным издания, МОЗП провело анализ, который показал, что предложения банковского сообщества экономически несостоятельны

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

Московское общество защиты потребителей (МОЗП) направило письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отклонить требования банков о запрете скидок на маркетплейсах. Об этом 3 декабря сообщила газета "Известия". По данным издания, МОЗП провело анализ, который показал, что предложения банковского сообщества экономически несостоятельны. Дискуссия между финансовыми организациями и онлайн-платформами длится более месяца.

На чем настаивают защитники потребителей - в материале ТАСС.

Чего добиваются банки

В конце октября глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ являются не совсем справедливой конкуренцией. ЦБ направил свои предложения ограничить возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков в Минэкономразвития.

Вслед за регулятором свое обращение с аналогичной просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину отправили главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, скидочные предложения площадок только по карте банка маркетплейса можно считать "торговым рабством".

"Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. <…> Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту. Это очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, не рыночные условия, это должно быть отменено", - заявил он.

Реакция сообщества

Маркетплейсы в ответ на эти претензии заявили, что у крупных банков также есть возможность предлагать выгоду для своих клиентов при покупках на интернет-платформах, но, как написала в своем обращении в ЦБ основательница Wildberries Татьяна Ким, "делают это лишь единицы". Она утверждает, что участники онлайн-торговли не ограничивают банки в развитии их программ лояльности на маркетплейсах.

В Ассоциации российских банков (АРБ) также выразили недоумение в связи с позицией крупных кредитных организаций. Как заявил на прошлой неделе ее глава Гарегин Тосунян, непонятно, почему "некоторые банки, имеющие государственные привилегии (пенсии, зарплаты бюджетников, госпрограммы), вспоминают о конкуренции только тогда, когда сами оказываются неконкурентоспособными".

На этой неделе к дискуссии присоединились общественники. Как пишет газета "Известия", в МОЗП детально рассмотрели каждый тезис в предложениях банкиров и обнаружили искажение смысла и подмену понятий. Так, главный аргумент кредитных организаций сводится к тому, что скидки, привязанные к определенному платежному инструменту, якобы представляют собой платформенный демпинг.

Однако, по мнению экспертов Московского общества защиты потребителей, скидка, которую маркетплейс дает при оплате собственным платежным инструментом, не является "субсидией" или "доплатой" к цене из внешних источников. По их словам, это отражение реальной экономии на операционных издержках, которую получает сама экосистема.

"Традиционный карточный эквайринг (комиссии банков) наиболее затратен для ритейлера и в среднем достигает 2,2% от суммы покупки. Тарифы национальной платежной системы (СБП) значительно ниже - 0,4–0,7%. А если оплата проходит через аффилированный банк, себестоимость транзакции для экосистемы фактически стремится к нулю", - уточняют "Известия".

Мнение экспертов

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Retail4You Сергея Лищука, позиция банков действительно не имеет под собой экономических оснований. Эксперт убежден в том, что при помощи административного лобби кредитные организации будут пытаться сдержать рост динамично развивающегося сегмента такой мультисистемы, как электронная торговля.

"Это не просто разговор про скидки и кешбэки, это разговор про то, что настало новое время и новая эра удобства покупателя. Думаю, крупнейшие банки понимают, куда уходят их клиенты, и они пытаются воткнуть в тело прогресса свои "якори", чтобы защитить свои доходы", - заявил он ТАСС. По его мнению, банкам следовало бы направить свои усилия для развития собственных электронных торговых площадок, которые пока не выдерживают конкуренции с ведущими игроками этого рынка.

Апелляция к международному опыту несостоятельна

Как говорится в письме МОЗП, цитируемом "Известиями", банки апеллируют к международному опыту, утверждая, что он "подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик". Этот тезис защитники прав потребителей считают грубой манипуляцией и искажением фактов.

"Например, банки утверждают, что "регламенты ЕС устанавливают прямой запрет на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны системно значимых платформ". В МОЗП доказывают, что это заявление искажает суть европейского регулирования DMA (Digital Markets Act)", - пишет издание.

Так, например, DMA не запрещает Amazon как продавцу предлагать потребителю скидку за использование платежной карты Amazon. "Инициатива банков, напротив, противоречит духу DMA, который направлен на расширение выбора и снижение цен для конечных потребителей", - цитирует газета экспертов МОЗП.

Удар рикошетом - через продавцов по потребителям

Предлагаемые покупателям скидки во многом базируются на выстроенных схемах взаимодействия между маркетплейсами и продавцами-предпринимателями со льготным режимом налогообложения. Пересмотр системы ценообразования ударил бы и по последним, считает эксперт по налогам, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова.

"Если, например, лишить продавцов налоговых льгот только потому, что они торгуют через маркетплейсы, они будут поставлены в неравные налоговые условия, а значит, проиграют конкуренцию при онлайн-торговле. В конечном итоге это ударит и по удобству покупателей, которые привыкли к быстрой и эффективной системе заказа и доставке через интернет, и по их карманам - ведь им придется доплачивать в цене товаров налоги, которые вырастут для продавцов маркетплейсов", - заявила она ТАСС.