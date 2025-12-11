Эксперт Мкртчян: завышенные цены в Сочи отпугнули часть туристов на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Завышенные цены на зимний отдых в Сочи привели к потере курортом части туристов, которые предпочли менее дорогие направления. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Ранее Мкртчян говорил, что цены на размещение в отелях села Красная Поляна в Краснодарском крае к Новому году вырастут до 300% по сравнению с ноябрьскими праздниками. Коммерческий директор национального туроператора "Алеан", эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Булах сообщила, что стоимость новогоднего отдыха в трехзвездочном сочинском отеле с полным пансионом на три ночи на двоих составляет от 24 тыс. руб., в гостинице категории "четыре звезды" - от 39 тыс. руб., "пять звезд" - от 126 тыс. руб.

"Сочи очень сильно проигрывает из-за того, что выросли цены, люди развернулись и поехали в тот же Геленджик, Крым, Абхазию. А если берем горнолыжников, то многие поехали в Архыз, Домбай, Приэльбрусье. Сочи из-за своей непомерной жадности потерял часть туристов", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что Сочи остается в лидерах по уровню бронирования на новогодние праздники после Санкт-Петербурга и Москвы. По его данным, в Сочи пляжный кластер забронирован примерно на 60%, горнолыжный - на 85-88%. Но из-за высоких цен прирост туристов на новогодние праздники 2026 года будет небольшим - порядка 8% к прошлому году. Прирост Москвы и Санкт-Петербурга составит примерно 12%.

Также вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил ТАСС, что не ожидает существенного роста турпотока в Сочи по итогам 2025 года: "Поток в прибрежную зону [Сочи] снизится на 3% по итогам [2025] года, и Новый год здесь не спасет ситуацию, потому что все-таки основные [туристические] потоки [на прибрежный кластер курорта], как мы понимаем, [идут] летом. А поток в горный кластер вырастет на 1-2% в плюс".