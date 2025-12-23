Эксперт Склянчук: застройщиков обяжут выплачивать штрафы в пользу граждан

Политолог отметил, что проблемы представителей строительного рынка "не должны бесконечно решаться за счет ущемления интересов" россиян

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все неисполненные вовремя обязательства российских застройщиков станут облагаться неустойками и штрафами в пользу граждан с 2026 года, рассказал ТАСС политолог, общественный деятель Павел Склянчук.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что правительство уже исполнило поручение президента России Владимира Путина о непродлении моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.

"Просрочка начинается на следующий день за днем передачи объекта, который был указан в договоре долевого строительства. Таким образом, начиная с нового года все неисполненные вовремя обязательства застройщиков станут облагаться неустойками и штрафами в пользу граждан", - сказал Склянчук.

По его словам, мораторий был принят для стабилизации на строительном рынке, на который повлияли изменения рыночной конъюнктуры, однако полтора года заморозки - достаточный срок.

"Покупатели квартир также имеют право требовать получения квартиры в тот срок, который оговаривается по заключении ДДУ. Поэтому решение о прекращении моратория является справедливым и будет дисциплинировать застройщиков - их проблемы не должны бесконечно решаться за счет ущемления интересов граждан", - добавил он.

Как сообщал журналистам статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек, отмена моратория на штрафы застройщикам сведет к минимуму количество задержек передачи ключей гражданам РФ. В свою очередь генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов в беседе с ТАСС предположил, что каждый четвертый - пятый застройщик РФ может столкнуться со штрафами после отмены моратория в 2026 году.