Telegraph: энергетика ФРГ стала уязвимой из-за разрыва отношений с РФ

Германия непривлекательна для инвестиций в энергоемкие отрасли и находится в ситуации политической нестабильности, отметила колумнист газеты Катя Хойер

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Энергетика Германии после разрыва отношений с Россией стала дорогой, ненадежной и уязвимой для диверсий. Такое мнение выразила колумнист газеты The Daily Telegraph Катя Хойер.

По ее словам, Германия подвержена атакам на критически важную инфраструктуру, является непривлекательной для инвестиций в энергоемкие отрасли и находится в ситуации политической нестабильности. При этом будущие отношения с Россией продолжают играть ключевую роль.

"Третья по величине экономика мира импортирует целых 70% потребляемой энергии <...>. Берлин не в состоянии торговаться за лучшие цены или условия. Немецкие потребители платят одни из самых высоких цен на электроэнергию в мире, и потенциальные инвесторы настолько отпугиваются этой ситуацией, что многие отказываются от инвестиций", - резюмировала Хойер. Эксперт отметила, что на исправление ситуации потребуется много времени, а также больше политической воли, чем Берлин способен проявить.

В ФРГ все чаще звучат призывы к возобновлению поставок энергоносителей из России. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявлял, что РФ вновь должна стать торговым партнером Германии в долгосрочной перспективе и выступал за возобновление импорта энергоносителей из России после прекращения огня на Украине. 26 ноября сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, выступая в Бундестаге, представила план из 12 пунктов по выводу страны из кризиса. В нем она также выступила за возобновление закупок российских природного газа и нефти. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил ТАСС, что отказ от российских энергоресурсов похож на "выстрел в собственное колено", поскольку прекращение поставок оказало сильное влияние на благосостояние жителей и экономику Германии.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года.

ЕС также включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.