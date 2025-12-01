Мнение

Долговой кризис: упадок докатился до городов и сельских общин Германии

Федор Басов — о том, что способствовало накоплению долгов немецкими муниципалитетами и при чем здесь российские энергоносители

Федор Басов , К.п.н., доцент Департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

Немецкие города накопили общий долг на сумму чуть менее €30 млрд, об этом в конце ноября написало немецкое издание Bild. Поводом для публикации послужило письмо бургомистров 13 столиц федеральных земель ФРГ канцлеру Фридриху Мерцу. В Brandbrief ("пожарном письме") они напомнили о рекордной задолженности городских бюджетов и необходимости решать эту проблему на федеральном уровне.

О долговом кризисе немецкие СМИ и экспертные институты пишут на протяжении нескольких последних лет. После длительного периода профицита и начиная с 2023 года муниципалитеты стали активно набирать долги. Особенно сильно задолженность и нехватка средств ощущается в городах и сельских общинах Восточной Германии, но проблеме подвержены все, даже богатые муниципалитеты "старой ФРГ".

Инфляция и долгосрочные тенденции

Финансовые сложности немецких муниципалитетов возникали неоднократно на протяжении истории. Причинами становились последствия таких значимых событий, как воссоединение Германии в 1990 году, мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 годов, а также пандемия COVID-19. Например, в 2020 году немецкие власти освободили местное и муниципальное руководство от нагрузки по обеспечению населения социальным жильем, перераспределив ее полностью между землями и федерацией. Такое решение проблем муниципалитетов со стороны регионального и федерального уровня соответствует характерной для ФРГ кооперативной модели немецкого федерализма.

Нынешний кризис местных и муниципальных финансов стал следствием продолжающейся с 2023 года рецессии немецкой экономики и инфляции, вызванных в первую очередь отказом Германии от закупок российских энергоносителей. Как отметил на днях посол России в Германии Сергей Нечаев, такой шаг Берлина равносилен выстрелу в собственное колено. "Дело в том, что советские и российские поставки энергоносителей, которые более 50 лет обеспечивали индустриализацию, а также социальное богатство Германии, были очень важной платформой. Потому что эти поставки не только полностью покрывали потребности промышленности, но и домохозяйств", — сказал дипломат.

При этом именно этот кризис муниципальных финансов называют самым серьезным со времен образования ФРГ в 1949 году.

Несмотря на то что в последние годы доходы немецких муниципалитетов стабильно растут, расходы обгоняют этот процесс. То есть главной причиной долгового кризиса немецких городов и местных общин является высокая инфляция, которая делает слишком дорогими затраты на содержание и развитие инфраструктуры (за которые отвечает в первую очередь местная власть), а также на заработные платы.

Помимо удорожания жизни влияют долгосрочные тенденции в экономике Германии — увеличение количества получателей социальной помощи и пенсионеров. Способствует и то, что "долговой тормоз" (законодательное ограничение государственной задолженности) распространяется только на федеральный и земельный уровни, но не действует для местного и муниципального, позволяя городам увеличивать свои долговые обязательства при финансировании инфраструктурных проектов.

Нынешний долговой кризис местных и муниципальных властей несколько последних лет отчетливо проявляется в недостатке финансирования местного общественного транспорта, обеспечения населения детскими садами и социальным жильем, а также проблемы очевидны в поддержании состояния общественной инфраструктуры. Так, символичным проявлением состояния городских финансов стало обрушение в Дрездене в сентябре 2024 года секции моста Carolabruecke через Эльбу.

Так что города вынуждены сокращать расходы.

Болезненные пути

Нынешний долговой кризис является структурным, его нельзя решить разовыми мерами, требуется комплексный подход. И здесь важнейшим аспектом остается обсуждаемое правительством Мерца реформирование системы социального обеспечения. Канцлер с конца лета заявляет о необходимости "болезненных решений" и "урезаний" для обеспечения устойчивости системы, отмечая, что действующая модель больше не может существовать. В связи с этим в Германии нарастают разногласия. Далеко не все поддерживают направление на сокращение расходов по этой линии.

Также необходимым для Германии видится перераспределение налоговых поступлений в пользу местных и муниципальных властей — например, увеличение их доли в налоге с продаж и НДС. Сегодня муниципалитеты ответственны за примерно четверть всех государственных трат на своей территории, но получают лишь седьмую часть собираемых там налогов. Вариантами решения проблемы здесь могут быть как изменение сфер компетенций между муниципалитетами и землей, так и развитие фискального выравнивания между городами в рамках субъекта федерации.

По заявлениям канцлера, правительство уже работает над проектом закона, который призван сократить статьи расходов муниципалитетов.

Также важным направлением деятельности властей в Берлине является оптимизация численности государственных и муниципальных служащих, цифровизация госуслуг. Ожидается, что реализация конкретных шагов на этом направлении позволит сократить расходы на персонал.

В общем, перед правительством Германии стоит непростая задача найти источники дополнительных средств для местных и муниципальных властей. Причем в силу того, что долг продолжает расти, им стоит поторопиться.

Кстати, одним из решений может быть и создание специального фонда, который финансировался бы как всеми 16 землями, так и федеральным правительством. Использование подобных механизмов уже было опробовано немецкими властями — для резкого увеличения расходов на оборону в 2023 году, когда создавали специальный фонд Бундесвера. Однако основательное реформирование системы муниципальных финансов по всей стране является куда более сложной задачей, чем расширение финансовой базы вооруженных сил.

Тем временем популярность Фридриха Мерца и его правительства бьет рекорды. Негативные. В частности, одобряют работу канцлера всего 23% немцев, следует из опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. А в конце октября канцлер и вовсе стал 19-м в рейтинге 20 самых популярных политиков ФРГ.

Это ли не свидетельство в том числе и экономической ситуации в стране.

