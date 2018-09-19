Осталась публичной. Чем для Илона Маска обернулся "уход" Tesla с биржи?

Ранее в августе Илон Маск объявил, что планирует выкупить акции Tesla и сделать ее частной. Спустя почти три недели он сообщил, что не будет этого делать. Компания остается публичной.

А вот для Маска его слова вылились в судебные иски и разбирательства Комиссии по ценным бумагам и Министерства юстиции США.