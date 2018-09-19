Осталась публичной. Чем для Илона Маска обернулся "уход" Tesla с биржи?

Ранее в августе Илон Маск объявил, что планирует выкупить акции Tesla и сделать ее частной. Спустя почти три недели он сообщил, что не будет этого делать. Компания остается публичной.
А вот для Маска его слова вылились в судебные иски и разбирательства Комиссии по ценным бумагам и Министерства юстиции США.
Чем занимается Tesla
Компанию основали в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в начале 2017 года поменяла название на Teslа.
Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже занялась также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
Причины сделать Tesla частной
Изначально Илон Маск заявлял, что превращение в частную компанию помогло бы успешному развитию Tesla. Он объяснял, что ее продвижению вперед мешают сразу несколько негативных факторов:
- колебание курса акций;
- статус публичной компании обязует Tesla предоставлять квартальные финансовые отчеты, что "оборачивается сильным нажимом на компанию в пользу принятия решений, которые могут быть правильными для одного квартала, но не обязательно являются наилучшими в долгосрочной перспективе";
- большое число тех, у кого есть стимулы выступать с нападками на компанию.
Оставаться публичной оказалось лучшим выходом для Tesla
Но 24 августа глава Tesla отказался от выкупа акций с биржи. Такое решение он принял после встречи с акционерами компании и отметил, что они полностью его поддержали.
"Отзывы, которые я получил, ясно показали, что большинство акционеров Tesla считает, что для компании лучше оставаться публичной, — написал Маск. — И хотя большинство акционеров, с которыми я разговаривал, говорили, что останутся с Tesla, даже если мы станем частной, настроение на самом деле было: "Пожалуйста, не делай этого".
Также предприниматель уточнил, что уход с биржи помешал бы увеличить производство Model 3, что сейчас остается основной задачей компании.
Репутационные потери
Илон Маск хотел избавить Tesla от зависимости от рынка ценных бумаг. А в итоге компания только понесла серьезные репутационные потери.
В ходе разбирательств вокруг заявлений о выкупе акций с биржи стали очевидны противоречия в совете директоров. А интервью самого Маска, где он признался в переутомлении и приеме лекарственных препаратов, поставило под вопрос его дееспособность как CEO компании.
Расследование Комиссии по ценным бумагам
Сразу после твита Илона Маска, аналитики задались вопросом, как к нему отнесется Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая ограничивает публикацию информации о публичных компаниях. Так как сообщения в соцсетях не могут считаться официальными финансовыми данными, но при этом они очевидно влияют на цену акций.
Позднее, подтверждая опасения экспертов, SEC потребовала у членов совета директоров Tesla ответить, знали ли они о предполагаемой сделке до публикации сообщений в Twitter. Таким образом, американский регулятор начал официальное расследование в отношении компании.
Ведомству предстоит выяснить, были ли заявления Маска намеренной попыткой ввести инвесторов в заблуждение и повысить курс акций компании или нет.
К разбирательствам подключился Минюст США
А 18 сентября Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США тоже не осталось в стороне и завел уголовное дело против Tesla.
Его цель — установить, имело ли место в действиях Маска мошенничество. Источники агентства рассказали, что сейчас расследование находится на начальной стадии, продлится месяцы и может закончиться ничем.
Позднее в Tesla заявили, что готовы всячески сотрудничать с Минюстом для разрешения сложившейся ситуации.
Судебные иски
После начала проверки SEC, акционеры Tesla подали иски в суд на главу Tesla.
Они обвинили его в нарушении законов, которые требуют, чтобы такие заявления, как сделал Илон Маск в Twitter, были, во-первых, достоверными, а во-вторых, выражались в официальном документе, переданном как раз в Комиссию по ценным бумагам.
Позднее в суд обратился и инвестор Эндрю Лефт, основатель и глава аналитической компании Citron Research. Он считает, что предприниматель пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение твитов, чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости. Лефт как раз относится к таким игрокам.
Реакция рынка
Твит о возможном выкупе акций компании Маск опубликовал утром 7 августа. В тот же день британская газета The Financial Times сообщила, что суверенный фонд Саудовской Аравии аккумулировал долю в Tesla на сумму около $2 млрд. И рынок активно отыграл новости.
Так, на закрытии торгов во вторник, 7 августа, акции Tesla подорожали примерно на 10% — до $379,57 за акцию.
Но в итоге за почти полтора месяца на фоне новостей о разбирательствах SEC, Минюста США и из-за общей неопределенности ситуации бумаги компании потеряли более 30%. И 18 сентября они стоили $284,96 — даже ниже уровня, на котором торговались за день до твитов Маска.
Финансовое положение Tesla
Ранее Tesla отчиталась о финансовых результатах за апрель — июнь 2018 года. Компания сумела увеличить доходы — с $2,79 млрд по итогам второго квартала 2017 года до $4 млрд в аналогичном периоде текущего года.
Но квартальные убытки компании тоже выросли — почти в два раза. Так, во втором квартале 2018 года компания потеряла $717,5 млн против $336,4 млн годом ранее.
Тем не менее Илон Маск все равно уверил инвесторов, что уже до конца 2018 года компания выйдет на устойчивую прибыль и начнет возвращать долги. Он также извинился перед аналитиками, чьи вопросы ранее в мае назвал "скучными" и "глупыми". После этого извинения акции Tesla выросли на 16%. А Bloomberg похвалил Маска, написав, что он ведет себя как "настоящий CEO".
Перспективы компании
За второй квартал 2018 года компания реализовала 40 740 электромобилей всех моделей — это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (чуть более 22 тыс.). При этом Model 3 стала самой продаваемой маркой — почти 18 440.
Tesla сумела выйти на объем выпуска Model 3 в 5 тыс. в неделю. Правда, сделала она это на полгода позже обещанного срока. В компании рассчитывали добиться такого уровня производства еще в конце 2017 года, однако из-за серии проблем в технологическом процессе это не удавалось.
На этом фоне стало известно о планах по увольнению около 9% (примерно 4 тыс.) сотрудников.
Но глава Tesla Илон Маск все равно по итогам второго квартала заявил о планах выйти на уровень производства 6 тыс. Model 3 в неделю.
Арина Раксина