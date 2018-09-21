100-й рекорд за два года. Что значит рост американского индекса Dow Jones

По итогам торгов на Нью-Йоркской бирже 20 сентября индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы, достигнув значений в 26 656,98 пункта и 2930,75 пункта соответственно.
При этом для Dow Jones, как отметил телеканал Fox Business, это повышение стало уже сотым после избрания Дональда Трампа президентом США.
Я не разбираюсь в биржевых показателях. Что это за индексы такие?
Dow Jones — это американский промышленный индекс, старейший из существующих. Его создали, чтобы следить за развитием промышленной составляющей американских фондовых рынков.
Индекс учитывает котировки акций 30 крупнейших компаний в США. При этом определение "промышленный" сейчас остается уже больше данью традиции — многие компании из тридцатки не работают в этой отрасли. Например, технологические гиганты Apple, Microsoft, одна из крупнейших мировых сетей ресторанов быстрого питания McDonald's или инвестиционный банк Goldman Sachs.
S&P 500 — индекс еще более обширный. Он охватывает 500 американских компаний с наибольшей капитализацией. И в отличие от Dow Jones отслеживает более широкую часть рынка.
И зачем за ними следить?
В первую очередь, показатель индекса характеризует направление и скорость движения стоимости ценных бумаг компаний в определенной отрасли.
Отслеживание изменений индекса позволяет инвесторам понимать, как те или иные экономические события влияют на цены акций — будь то, например, подорожание нефти, уголовное расследование против компании или санкции.
А сравнивая показатели индексов, участники рынка могут отследить, как торгуются разные сектора экономики.
И Dow Jones, и S&P 500 вместе традиционно считаются барометром состояния американской экономики.
Почему эти индексы выросли?
По данным телеканала Fox Business, такие показатели объясняют несколько факторов:
- инвесторы позитивно отреагировали на положительные данные о состоянии экономики США;
- они также игнорируют вновь обострившееся торговое противостояние с Китаем, переключаясь на позитивные факторы;
Так, ранее американские СМИ допустили, что для китайской экономики последствия разногласий будут болезненнее, чем для США.
- число заявок на пособие по безработице в стране снизилось до рекордно низкого показателя с 1969 года.
То есть американская экономика растет?
В общем, да. Так, по итогам второго квартала она показала самый высокий рост с 2014 года — годовые темпы составили 4,1%. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно называл наблюдающийся в стране экономический рост своей заслугой.
В четверг, 20 сентября, во время поездки в Лас-Вегас и встречи со сторонниками американский лидер вновь заявил, что именно решения его администрации способствуют росту биржевых индексов.
Он также заявил телеканалу Fox News, что если после выборов в ноябре Конгресс США перейдет под контроль демократов, то нынешние экономические показатели могут снизиться вдвое.
Что это значит для меня?
Несмотря на геополитическую напряженность, США остаются ведущей мировой экономикой, которая влияет на глобальную ситуацию.
Так, по данным СМИ, азиатские рынки выросли вслед за американскими индексами.
При этом международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за "войны" между США и Китаем.
Усиление американской экономики грозит ускорить уход инвесторов с развивающихся рынков. А это в свою очередь может негативно сказаться на только начавшем укрепляться курсе рубля.
Арина Раксина