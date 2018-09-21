100-й рекорд за два года. Что значит рост американского индекса Dow Jones

Несмотря на геополитическую напряженность, США остаются ведущей мировой экономикой, которая влияет на глобальную ситуацию.

Так, по данным СМИ, азиатские рынки выросли вслед за американскими индексами.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за "войны" между США и Китаем.

Усиление американской экономики грозит ускорить уход инвесторов с развивающихся рынков. А это в свою очередь может негативно сказаться на только начавшем укрепляться курсе рубля.