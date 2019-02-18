Кремль не обладает информацией о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле нет информации о заморозке Газпромбанком счетов Венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

"Мы ознакомились с этими сообщениями. Нам ничего об этом не известно", - сказал он, комментируя соответствующее сообщение агентства Reuters.

Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании. Позже в Twitter венесуэльской компании появилось сообщение о том, что PDVSA "категорически опровергает новую попытку навредить работе нефтяной промышленности лживыми новостями".

На фоне политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против этой страны, в конце января под ограничения попала PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке активов компании на $7 млрд. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Действующий президент Николас Мадуро считает госпереворотом действия самопровозглашенного главы государства, признанного США, странами Группы Лимы (за исключением Мексики), Организацией американских государств, рядом европейских стран. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.