В "Нафтогазе" утверждают, что суд в Гааге положительно решил дело о потере активов в Крыму

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания получила положительное решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по делу о потере активов в Крыму.

"Позавчера поздно вечером "Нафтогаз" получил решение арбитража в Гааге, где рассматривался вопрос относительно потерянных активов в Крыму и на шельфе Черного моря, - сказал он на брифинге в Киеве. - Решение является позитивным".

По словам Коболева, суд подтвердил свою юрисдикция по этому делу, а также признал, что Россия несет ответственность и должна предоставить "Нафтогазу" компенсацию. Сам глава компании оценил ущерб в $5 млрд.

При этом он утверждал, что "окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое ожидается в этом году". "Надеемся в начале следующего года получить решение относительно суммы компенсации", - добавил он.

Вместе с тем на официальном сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге в разделе относительно этого разбирательства никаких сообщений о принятых решениях не опубликовано. Статус дела обозначен как "находящийся на рассмотрении".

Более того, в материалах указано, что Россия официально отказалась направлять своих представителей на слушания, так как не считает ссылку Украины на Инвестиционный договор между двумя странами основой для арбитражного разбирательства. Также там сказано, что Российская Федерация "не признает юрисдикцию Международного трибунала в том, что касается урегулирования данного иска".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

После вхождения Крыма в состав России Госсовет республики принял решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова.