Utair не планирует приобретать Boeing 737 MАХ без гарантий его безопасности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ждет результатов расследования ситуации с Boeing 737 MAX и после этого примет решение о приобретении и эксплуатации этого типа судов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Авиаперевозчики и авиационные власти ряда стран, включая все государства Евросоюза, 12 марта приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX. В среду использование авиалайнеров этого типа приостановил их единственный эксплуатант в России - группа S7 Airlines (объединяет авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"). Причиной прекращения полетов стало крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии 10 марта, унесшее жизни 157 человек.

"В парке Utair нет Boeing 737 MАХ. Utair ждет результатов расследования и не планирует получать Boeing 737 MАХ, пока не получит 100% гарантию его безопасности от производителя", - сказал представитель авиакомпании.

Ранее президент "UTair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков сообщил ТАСС, что авиакомпания намерена закупить 30 самолетов Boeing 737 MАХ 8. По его словам, первый из них планировалось поставить в апреле 2019 года.