Скупой платит дважды. Почему за торговую войну Трампа будут отдуваться сами американцы

Тарифы Трампа уже затронули бòльшую часть китайских товаров. Высокотехнологичная продукция на $50 млрд облагается пошлиной в размере 25%. С 10 мая президент США поручил повысить с 10 до 25% тарифы на товары стоимостью $200 млрд. А дополнительные пошлины еще на $300 млрд покроют весь оставшийся импорт из Китая.

Американцы покупают больше товаров у китайцев, чем экспортируют в КНР (отрицательное сальдо США в торговле с Китаем и стало первопричиной для торговой войны). По данным Пекина, товарооборот между двумя странами в 2018 году увеличился на 8,5%, составив $633,52 млрд. Китайский экспорт в США вырос на 11,3%, до $478,42 млрд, импорт американской продукции — на 0,7%, до $155,10 млрд.

"Стоять, или я прострелю себе ногу" — так в журнале Fortune охарактеризовали стратегию президента США Дональда Трампа в торговой войне с Китаем. Почему эксперты дают такую оценку тарифной политике главы Белого дома? Да потому, что Трамп, похоже, не совсем понимает, на чьи плечи в конечном счете ляжет бремя анонсированных им пошлин.

Трамп убежден, что бремя тарифов целиком несет Китай, производящий "огромные выплаты напрямую в Казначейство США". Однако в действительности тарифы оплачивают американские импортеры, которые в свою очередь вынуждены повышать цены на товары, чтобы покрыть возникшие расходы.

Как выяснил американский инвестиционный банк Goldman Sachs, пошлины Трампа "полностью легли на плечи американского бизнеса и домохозяйств" — "частично из-за того, что китайские поставщики не стали понижать стоимость [своей продукции] ради поддержания ее конкурентоспособности на рынке США". По оценке экономистов из Принстонского университета, в 2018 году торговая война стоила американцам $3 млрд в месяц.

В Белом доме нехотя, но признают, что американским потребителям придется разделить бремя тарифов. "Отечественные производители выигрывают от роста цен, вызванного протекционистской тарифной политикой, [но] эти преимущества нивелируются из-за расходов, оплачиваемых потребителями в виде более высоких цен, и сокращения потребления", — говорится в мартовском экономическом докладе президенту.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу признал, что урон от тарифов понесут "обе стороны" — и китайцы, и американцы.

Айфоны, игрушки и обувь подорожают

Пока самым ощутимым последствием глобальной торговой войны для обыкновенных американцев стал рост цен на стиральные машины (они в среднем подорожали на $86, сушилки — на $92). Однако эксперты Петерсоновского института мировой экономики уверены, что новые пошлины будут гораздо более ощутимы и болезненны: они затронут до 100% игрушек и спортивного инвентаря, которые экспортируются из Китая в США, а также 93% обуви и 91% товаров текстиля и одежды.

Большой список товаров бытовой электроники может оказаться под воздействием новых тарифов, включая смартфоны, компьютеры, телевизоры, фитнес-трекеры, беспроводные гарнитуры Bluetooth и даже беспилотники, передает CNN.

Подорожает и продукция Apple, которая собирается в Китае. Bloomberg ранее предполагал, что 25-процентный тариф вынудит компанию перенести свое производство, что будет невероятно сложной, трудоемкой и дорогостоящей задачей для американской компании. Одним из возможных мест для релокации называлась Индия, хотя Трамп неоднократно настаивал на том, что Apple должна производить свои устройства в США.

Не меньшую опасность для американцев — только уже не импортеров, а экспортеров — представляют возможные ответные шаги китайского руководства. Пекин может поднять действующие тарифы на с/х продукцию или заставить своих импортеров сократить закупки товаров из США, пишет South China Morning Post (SCMP). Это затронет американских производителей молочной продукции, голубики, виски и вина — товаров, чьи продажи в Китае и без того упали после начала тарифного противостояния. Собеседники SCMP называют любые возможные ужесточения со стороны Пекина "последним гвоздем в гробу" американского экспорта.

Трампа волнуют только фермеры. Вернее, переизбрание в 2020-м

В Белом доме понимают, что торговая война способна ударить по американским фермерам больше всего — в 2019-м рекордное число фермерских хозяйств заявило о банкротстве, тогда как экспорт с/х продукции может упасть на $1,9 млрд.

Именно аграрные штаты активнее всего голосовали за Трампа на выборах 2016 года, а значит, президенту будет необходимо сохранить их поддержку для переизбрания в 2020-м. Чтобы "задобрить" фермеров, в прошлом году Белый дом выделил $12 млрд помощи в виде прямых выплат сельхозпроизводителям, в этом году Трамп предлагает субсидировать еще $15 млрд.

Впрочем, пока президент считает, что торговая война не помешает его переизбранию, поэтому в интересах Китая было бы заключить сделку уже сейчас. "Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока", — полагает Трамп.

Сценарий, при котором выборы выиграет "сонный Джо Байден или кто-нибудь другой [из демократов]", Трамп назвал мечтой для китайцев, ведь "они ОБОЖАЮТ обдирать Америку".

Артур Громов