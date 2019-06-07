"Президентская" пленарка, рейтинг регионов и энергетика. Итоги второго дня работы ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с уверенностью можно назвать "президентским". Глава российского государства Владимир Путин принял участие в пленарном заседании вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Болгарии Руменом Радевым, главами правительств Армении и Словакии Николом Пашиняном и Петером Пеллегрини, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Высокие гости выступили перед участниками форума и ответили на вопросы модератора пленарного заседания.

Ранее президент РФ и председатель КНР встретились с участниками состоявшегося в рамках ПМЭФ второго российско-китайского энергетического форума. Одним из ключевых событий для субъектов РФ стала презентация в рамках ПМЭФ результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, презентованном Агентством стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2018 года первое место среди регионов занял город Москва. На деловом завтраке Nord Stream 2 речь шла о том, как газопровод "Северный поток - 2" вписывается в энергетическую стратегию Европейского союза. Не допустить "боев без правил" Выступая на пленарном заседании, президент РФ отметил, что сегодня на мировой арене просматриваются два возможных сценария дальнейшего развития событий в мировой экономике. Первый - перерождение универсальной модели глобализации, "превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств". Именно так, указал Путин, поступают сегодня США, "распространяя свою юрисдикцию на весь мир". По его мнению, "такая модель не только противоречит логике нормального международного общения, формирующимся реалиям сложного многополярного мира, но, главное, не отвечает задачам будущего". Второй сценарий - "это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного политического эгоизма и его силовое продавливание". "Это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может, даже и не только торговым. Образно говоря - к боям без правил всех против всех", - указал российский лидер. Для преодоления кризиса мировой экономической модели Путин призвал вернуть в обиход "такие понятия, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и ответственность не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие".

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Главу российского государства поддержал его китайский коллега. Страны мира в условиях нестабильности должны адаптировать модель глобализации, а не разрушать существующую торговую систему, указал председатель КНР. По его мнению, необходимо "защищать существующую систему многосторонности в мировой торговой системе". "Мы не говорим, что нужно начинать все заново. Мы говорим о том, что нужно улучшать существующую систему", - подчеркнул Си Цзиньпин. Затронув тему торгово-экономических отношений КНР и США, китайский лидер подчеркнул, что дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами не хотят ни народы этих стран, ни американский президент Дональд Трамп. О торговой войне США с Европой говорил на пленарном заседании ПМЭФ президент Болгарии Румен Радев, подчеркнувший, что происходящее может отразится на всей архитектуре евроатлантической безопасности. "Торговые войны затрагивают глубочайший слой нашей архитектуры безопасности. Я могу понять торговую войну между США и КНР, США и Россией, но не могу понять торговой войны между США и Европой", - сказал он. Радев высказал мнение, что ведущую роль в решении ключевых проблем современности должна играть ООН. "Нам, политикам, нужно уменьшить децибелы. Мы все еще далеки от гармонии, которой от нас ждут граждане всего мира, но сперва хорошо бы начать слушать [друг друга]. Число желающих занять дирижерское место в мировом оркестре увеличивается, но каждый приходит со своей партитурой, часто даже не здороваясь с оркестрантами", - сказал он. Ценности Устава Организации Объединенных Наций впервые за 75 лет находятся под угрозой, заявил генсек ООН. "Ни одна страна в одиночку не может найти решение существующим проблемам, но в то же время многосторонний подход подвергается нападкам", - сказал он, выступая перед участниками и гостями ПМЭФ. "Очень важно, чтобы международные отношения основывались на нормах международного права, на инклюзивном подходе. Именно такая система нужна нам в XXI веке", - подчеркнул Гутерриш. Рост сотрудничества Перед пленарным заседанием Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на ПМЭФ с участниками второго российско-китайского энергетического форума. Президент РФ сообщил, что Москва и Пекин договорились о строительстве в Китае еще четырех энергоблоков российского дизайна. По словам Путина, вопросам энергосотрудничества он и председатель КНР Си Цзиньпин уделяют приоритетное внимание, оказывая поддержку совместным инициативам и проектам. Среди таких проектов он назвал освоение месторождений Восточной Сибири, строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, проекты "Сила Сибири" и "Ямал СПГ". Президент РФ напомнил также, что ведутся переговоры о поставках природного газа в Китай с Дальнего Востока и по так называемому "Западному маршруту". Кроме того, стабильным остается спрос Китая на уголь и электроэнергию из РФ. Глава государства отметил рост сотрудничества по линии научных исследований. "Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе и заинтересованы, разумеется, в расширении присутствия компаний из Китая на российском рынке", - сказал он. Путин пообещал, что РФ продолжит создавать особые экономические зоны с привлекательными условиями ведения бизнеса для всех иностранных партнеров. Президент высоко оценил работу самого энергофорума, в котором принимают участие представители более 100 предприятий и финансовых структур двух стран, задействованных в реализации энергопроектов. "Мы видим, что этот форум набирает свои обороты", - констатировал глава государства. Рейтинг регионов Чрезвычайно важной для российских регионов стала презентация на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив рейтинга инвестиционного климата российских регионов. Первое место по итогам 2018 года заняла Москва, которая, по словам президента Московской школы управления "Сколково" Андрея Шаронова, "в последние годы стабильно была в десятке, в позапрошлом году стала третьей, в прошлом году - второй". Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - опустился на третье место.

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Четвертой стала Калужская область, поднявшись по итогам 2018 года на девять строчек в рейтинге. На пятом месте - Санкт-Петербург, сдавший одну позицию. В десятку лучших регионов по состоянию инвестиционного климата также попали Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области. Наибольший рост показала Новгородская область, поднявшись с 29-го места на 14-е по итогам 2018 года. Во вторую десятку также вошли Чувашская Республика, Тамбовская, Воронежская, Ярославская области, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Замыкают список двадцати лучших субъектов по инвестклимату Новосибирская и Смоленская области. По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, между регионами сохраняется высокая конкуренция за место в двадцатке рейтинга, для того чтобы улучшить свою позицию, субъект должен был продемонстрировать рост показателей по итогам года. "Динамика улучшения создания условий для предпринимателей в нашей стране, в наших регионах продолжает положительный рост. <…> 62 региона стабильно на протяжении трех лет улучшают все свои показатели", - отметила она. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя результаты рейтинга, отметил, что лидерство столицы в рейтинге было бы невозможным без развития социальной инфраструктуры, чему столичные власти и представители бизнеса уделяют особое внимание. Инвестиции в основной капитал Москвы с начала года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, подчеркнул градоначальник. "Конечно, важна и финансовая поддержка бизнеса. Но здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города были комфортными для людей: бизнес идет туда, где люди, а люди идут туда, где им комфортно. Если раньше мы считали, что комфортная среда, социальная инфраструктура - это что-то вторичное для бизнеса, то сейчас мы абсолютно уверены, что это самое главное", - сказал Собянин. Северный поток - 2 Участники ПМЭФ неоднократно в разных форматах обсуждали вопросы энергетики и не могли обойти вниманием вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2", сталкивающегося с противодействием США и некоторых европейских стран. Это вопрос обсуждался на деловом завтраке "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке". Выступая на мероприятии председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер отметил, что оператор проекта строительства рассчитывает на конструктивный диалог с новым правительством Дании по разрешению на реализацию проекта в территориальных водах страны. "Мы хотим добавиться того, чтобы просто применялось действующее европейское право и какие-либо задержки были исключены", - сказал Шредер.