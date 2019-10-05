Шувалов заявил, что Мексика продолжит эксплуатацию SSJ-100

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Мексика пришли к договоренности о продолжении эксплуатации российских самолетов SSJ-100 мексиканской компанией Interjet. Об этом сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью ведущему программы " Вести в субботу " Сергею Брилеву на телеканале "Россия-1".

"Мы проводили переговоры, договорились, что не будем жестко действовать с каждой стороны. Они [SSJ-100] пока эксплуатируются, - сказал он. - Мы сейчас будем смотреть, как сделать так, чтобы мягко выйти из этой ситуации, не хоронить перевозчика - это крупная компания, Interjet".

Шувалов подчеркнул, что ВЭБ.РФ участвовала в переговорах как одна из кредитных организаций. "Были, в том числе, задействованы кредитные организации Европейского союза", - добавил глава корпорации.

По словам Шувалова, стороны нашли взаимопонимание, хотя и остаются вопросы к производителю по обеспечению сервиса и поставкам ремонтных комплектов.

При этом он отметил, что другие государства Центральной Америки проявляют интерес к SSJ-100. "Их [самолеты] надо будет доукомплектовать, провести ремонтные работы. И мы будем вести переговоры с партнерами для того, чтобы эти самолеты максимально, если это возможно, остались в регионе", - сказал Шувалов.

В августе 2019 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что мексиканская компания Interjet, оперирующая 22 российскими лайнерами Sukhoi Superjet 100, собирается продавать этот тип самолетов. Причиной такого решения газета назвала тяжелое финансовое состояние перевозчика. Представитель компании "Гражданские самолеты Сухого" опроверг эту информацию, сказав, что прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании. Он также добавил, что с авиакомпанией проводится работа, сформирован пакет предложений по улучшению показателей самолетов SSJ-100 в ее парке.