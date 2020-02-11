Эксперты: ЦБ уйдет из Сбербанка без последствий для граждан и стратегии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ и Банк России сообщили, что определились со схемой выхода финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России (50%+1 акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что влияние на клиентов банка и его стратегию будет нейтральным, а инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления фондом.

Минфин сегодня сообщил, что проект документа, определяющего порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. По данным ведомства, акции госбанка будут выкуплены у ЦБ РФ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ранее пояснял, отвечая на вопрос, какое ведомство станет собственником пакета акций Сбербанка, что вся госсобственность находится в распоряжении Росимущества.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, если правительство внесет законопроект в Госдуму в феврале - марте текущего года, то закон может быть принят уже в весеннюю сессию. "Тогда при рассмотрении бюджета на следующий год не надо будет принимать поправки о бюджете о том, чтобы дивиденды Сбербанка перечислялись в бюджет РФ", - отметил он в беседе с ТАСС.

Как сообщили источники агентства Reuters, сделка по передаче акций госбанка будет закрыта к середине 2021 года, первый этап сделки пройдет в апреле этого года.

По данным Московской биржи на 18:00 мск, рыночная капитализация Сбербанка составляет 5,558 трлн рублей. Стоимость 50% акций банка на указанный момент составила 2,779 трлн рублей. По данным Банка России, формула цены сделки будет представлять собой средневзвешенную цену за шесть полных месяцев до даты первой сделки. "Эта цена будет применяться в отношении всего пакета", - сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

Для чего нужна смена акционера

В Минфине отметили, что продажа Банком России акций Сбербанка позволит снять вопросы в отношении конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка. По мнению заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина Корищенко, логика подобной смены акционера для госбанка достаточно прозрачна.

"ЦБ является органом надзора над банковской системой, в этом смысле есть достаточно понятный конфликт интересов, который есть у ЦБ в роли надзирающего органа и акционера. Риски, которые могли бы быть связаны с выходом российского, условно говоря, государства, и капитала Сбербанка в случае приобретения Минфином, снимаются, поскольку Сбербанк как был государственным банком, так, по-сути, им и останется", - отмечает он.

Депутат Аксаков напомнил, что когда подобная сделка проходила с акциями ВТБ, никаких трудностей не возникло.

"Мы принимали решение по банку ВТБ в начале двухтысячных, ВТБ проблем не испытал в связи с переменой собственника. Я думаю, что и сейчас каких-то проблем особо не будет для Сбербанка", - сказал он.

Что изменится для банка и его клиентов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил сегодня журналистов, что "смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", также, по его словам, неизменной останется и текущая стратегия госбанка. Ранее руководитель кредитной организации заявлял, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен после смены основного акционера.

Участники рынка также отмечают, что влияние на клиентов банка и на вектор его развития будет нейтральным. "Государство все равно останется контролирующим акционером Сбербанка и вряд ли можно ожидать существенных изменений стратегии. С точки зрения клиентов и вкладчиков данную смену можно рассматривать как нейтральную", - сообщил ТАСС директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

Похожее мнение высказал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его словам, если какие-то изменения в стратегии крупнейшего банка страны и произойдут, то их подготовка и обсуждение займут достаточно долгое время.

"Для рядовых граждан каких-то изменений в деятельности банка, связанных с продажей акций правительству страны, не произойдет", - сказал он.

Что будет с ФНБ

В Минфине подчеркнули, что инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления фондом - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Опрошенные ТАСС эксперты также отмечают, что сделка не помешает инфраструктурным проектам, а в ФНБ достаточно средств, чтобы такую сделку реализовать.

"Инфраструктурным проектам, на мой взгляд, сделка не мешает: покупка валюты за счет дополнительных нефтегазовых доходов продолжится, а в середине года, когда валюта, купленная в 2019 году, будет перечислена в ФНБ, объявят порядок расходования сверх нормативных объемов. Что действительно меняется, так это чистый объем участия Минфина и ЦБ РФ на валютном рынке: чистое приобретение валюты сократится, что означает при прочих равных более крепкий рубль. Замедление девальвации рубля поддержит социальную стабильность и станет дополнительным контринфляционным фактором", - считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова отметила в беседе с ТАСС, что ФНБ выступает единственным источником средств для подобного рода сделки. "Сделка эта проводится сейчас, когда средства ФНБ достигли 7% ВВП, то есть, грубо говоря, в ФНБ достаточно средств, чтобы такую сделку реализовать. В любом случае, других источников у правительства нет, чтобы такую сделку профинансировать", - сказала она.

Константин Корищенко из РАНХиГС назвал траты средств ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ "перекладыванием из одного кармана в другой".

"Если говорить о том, насколько целесообразно использовать ФНБ, то это абсолютно технический вопрос. ЦБ получил акции Сбербанка давно, и их стоимость в момент приобретения была намного ниже сегодняшней. Следовательно, практически все средства, которые получит ЦБ, попадут в прибыль. А прибыль ЦБ, как мы знаем, перечисляется в правительство. Поэтому, фактически, с точки зрения учета произойдет переход части средств из ФНБ в текущий бюджет. То есть прибыль 2020 года, перечисляемая ЦБ Минфину, в бюджете 2020 года будет выше на величину выхода денег их ФНБ. По-сути, это перекладывание из одного кармана в другой", - отметил Корищенко.