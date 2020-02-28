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Дональд Трамп часто говорит о буме американской экономики. Разбираемся, правда ли это

Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/LEAH MILLIS / POOL
Некоторые эксперты считают, что на самом деле ситуация не настолько однозначная

Говоря о своих успехах на посту президента США, Дональд Трамп часто ставит себе в заслугу рост американской экономики. "Наша экономика — это предмет зависти для всего мира, возможно, величайшая экономика за всю историю нашей страны", — утверждает он.

Выступая с ежегодным посланием перед Конгрессом, Трамп заявил, что именно благодаря его усилиям в стране появляется все больше рабочих мест, а зарплаты растут. Мы решили изучить основные показатели американской экономики за последние годы и выяснить, насколько утверждения американского лидера соответствуют действительности.

На первый взгляд ситуация с американской экономикой и правда выглядит благоприятной, но в стране были периоды, когда дела шли даже лучше. Например, темпы роста ВВП были значительно выше в 2000 году, а также в 2005 и 2006 годах. Если посмотреть на 50-и 60-е годы, то в некоторые периоды показатели были еще выше.

"Сокращение налогов (для корпораций и сверхбогатых — прим. ТАСС) не смогло обеспечить "4, 5 и даже 6%" экономического роста, которые обещал Трамп. В четвертом квартале 2019 года рост ВВП на 2,1% оказался ниже, чем до того, как было принято решение о сокращении налогов в 2017 году, и меньше среднего показателя второго срока Обамы (2,4%). Вместо этого сокращение налогов привело к годовому дефициту бюджета в размере $1 трлн, что, по намекам Трампа, может стать причиной сокращения социального обеспечения и системы Medicare", — пишут в своей статье бывший заместитель министра труда США Крис Лу и бывший советник министра труда по экономической политике Харин Контрактор.

За время президентства Трампа ключевые американские биржевые индексы не раз обновляли максимумы. Dow Jones, к примеру, 10 января 2020 года превысил 29 тыс. пунктов. При этом весь прошлый год был волатильным из-за торговой войны США с Китаем. До этого индекс преодолевал порог в 28 тыс. 16 ноября 2019 года, в 27 тыс.— 11 июля 2019 года, 26 тыс.— 17 января 2018 года, а также 25 тыс. пунктов — 4 января 2018 года.

В начале 2020 года инвесторы положительно оценивали перспективы роста индекса. Однако при открытии торгов 24 февраля он рухнул более чем на 800 пунктов из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.

Согласно заявлениям Белого дома, после избрания Трампа президентом в Соединенных Штатах было создано почти 7 млн рабочих мест, в том числе более 500 тыс. рабочих мест в обрабатывающем секторе. В администрации американского лидера отметили, что в 2019 году безработица достигла самого низкого уровня за последние полвека, а "почти 2,5 млн американцев выбрались из нищеты".

В своем послании Конгрессу Трамп также заявил, что уровень безработицы находится на самом низком уровне за последние полвека.

В январе 2020 года уровень безработицы в США составил 3,6%. При этом в 1969 году этот показатель составлял 3,4%. Что касается числа занятых, то в январе этого года их было зарегистрировано почти на 7 млн человек больше, чем в ноябре 2016 года, когда был избран Трамп.

"Если посмотреть на показатели уровня безработицы, то он постоянно падает еще с начала 2010 года. Если уж на то пошло, то с тех пор, как Трамп вступил в должность, рост занятости немного замедлился. По данным департамента труда, в последние три года администрации Обамы было создано на миллион рабочих мест больше, чем в первые три года нынешней администрации", — пишет журнал The New Yorker.

Президент также говорит о рекордно низком уровне безработицы среди конкретных групп населения.

"Уровень безработицы среди афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения достиг самого низкого уровня за всю историю", — подчеркивал Трамп.

В сентябре 2019 года уровень безработицы среди афроамериканцев и испаноговорящих американцев достиг 5,5% и 3,9% соответственно — самые низкие показатели, зарегистрированные с тех пор, как Министерство труда США начало сбор этих статистических данных в 1970-х годах.

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Согласно данным исследовательской компании PayScale, c 2006 года заработная плата в США выросла на 16%. Но если учесть инфляцию, "реальная заработная плата" фактически упала на 9%. Другими словами, именно на столько доход для среднего работающего в конце 2019 года стал меньше, чем был в 2006 году.

"Средняя заработная плата трудящегося мужчины, занятого полный рабочий день (а работникам, занятым полный рабочий день, повезло), все еще более чем на 3% ниже, чем 40 лет назад. Также не было достигнуто значительного прогресса в сокращении расового неравенства: в третьем квартале 2019 года средний недельный заработок чернокожих мужчин, работающих полный рабочий день, был менее чем на три четверти ниже, чем у белых мужчин", — пишет в свой статье американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Юджин Стиглиц.

Об этой тенденции не раз говорили и демократы. Представляя ответ партии на ежегодное обращение президента "О положении страны", губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер заявила, что экономические достижения США в последние годы не способствовали повышению уровня жизни обычных американцев.

"Не имеет значения то, что президент говорит о фондовом рынке, — подчеркнула Уитмер. — Важно, что миллионы людей с трудом сводят концы с концами. Или же у них совсем не остается денег в конце месяца после оплаты транспорта, выписанных им лекарств или выплат по кредитам на учебу". Как отметила губернатор, "экономика [США] не работает для трудящихся".

Эффект Обамы

"Одиннадцать лет назад, находясь недалеко от дна самой тяжелой рецессии за всю историю человечества, я подписал "Акт о восстановлении", проложив путь более чем к десятилетнему экономическому росту и самой длинной полосе создания рабочих мест в американской истории",—написал в своем Twitter 17 февраля 44-й президент США Барак Обама.

Многие восприняли это сообщение как шпильку в адрес действующего главы государства и намек на то, что разрекламированные Трампом успехи в экономике вовсе не его заслуга. Эту версию не раз высказывали различные эксперты и экономисты.

"Трамп получил преимущества от управления Обамы, так как под его руководством рост ВВП стабильно составлял от 2 до 3%. В 2018 году рост ВВП составил 2,9%, но в прошлом году экономика выросла только на 2,3%, что является самым слабым темпом его президентства", — пишет издание Markets Insider.

В свою очередь Трамп назвал слова Обамы "аферой" и заявил, что меры бывшего президента были самым слабым восстановлением со времен Великой депрессии.

Дмитрий Беляев

Теги
СШАТрамп, Дональд
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