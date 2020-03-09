Эксперты не исключили досрочного повышения ключевой ставки ЦБ из-за ситуации на рынках

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин считает, что Банк России может экстренно повысить ключевую ставку. "Если ЦБ будет повышать ставку, то не будет откладывать до следующего заседания при курсе 75-80 рублей за доллар. Завтра, если российские рынки откроются массовыми распродажами, и рубль начнет сильно слабеть, то ЦБ, скорее всего, задействует механизм ключевой ставки. Сегодня в пресс-релизе говорилось, что регулятор готов рассмотреть дальнейшие меры денежно-кредитной политики, а инструментарий для этого не такой большой. Таким образом можно ожидать экстренный рост ключевой ставки на 0,5-1 п. п.", - полагает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк России может задействовать механизм ключевой ставки, если ситуация на финансовых и товарных рынках не стабилизируется в ближайшее время, полагают опрошенные ТАСС эксперты. В то же время ряд аналитиков придерживается мнения, что паника на рынках - это краткосрочная "нервная реакция", а не отражение фундаментальных причин. Утром рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, регулятор может принять решение повысить ключевую ставку, если ситуация на рынках не стабилизируется в ближайшее время. "Я думаю, что ЦБ будет наблюдать сейчас за ситуацией, насколько долговременно будет это явление. Вполне возможно, что, если задержится цена на нефть на этих [низких уровнях], будет повышение ключевой ставки", - сказал Аксаков. При этом депутат не ожидает, что ситуация 2014 года повторится. 16 декабря 2014 года после решения ЦБ РФ об экстренном увеличении ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых был поставлен абсолютный рекорд обменного курса на биржевых торгах: более 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

В то же время некоторые эксперты полагают, что пока оснований для экстренного повышения ключевой ставки нет. "Я думаю, в данной ситуации досрочного заседания по повышению ключевой ставки не будет. Скорее всего, останется все как есть. Пока ситуация, скажем так, не критичная с точки зрения регулятора, на мой взгляд. Падающая цена на нефть компенсируется ослаблением рубля", - полагает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

По его мнению, "повышение ставки происходит в случае, если идет разворот тренда по монетарной политике, или, если речь идет о каких-то экстренных мерах, чтобы поддержать курс национальной валюты и ослабить на него спекулятивную атаку. "Мы пока не рассматриваем повышение ключевой процентной ставки, потому что общий мировой тренд сейчас на понижение ключевой ставки. В том числе и в развивающихся странах", - отметил он.

По словам главного экономиста Сбербанка Антона Струченевского, на рынках сложилась паника, которая базируется скорее на эмоциях, чем на реальных расчетах. "Ситуация крайне неопределенная. Я бы назвал первую реакцию рынка скорее эмоциональной, чем базирующейся на реальных расчетах. Не исключено, что в ближайшие дни нефть отыграет отчасти потерянные позиции", - отметил он.

По мнению главного экономиста "Эксперт РА" Антона Табаха, краткосрочная реакция на движение рынка нефти абсолютно естественная. "Паника захватила рынки в последние несколько дней, сегодня рынок "сорвало с катушек". Последний раз такое резкое падение нефти было 30 лет назад. Резкие падения нефти, хотя и растянутые на несколько дней, бывали и не так давно, зимой 2014-2015 годов, в 2008-2009 годах. Понятно, что после резких падений, если это не управляемая девальвация, можно ожидать определенное восстановление. Потому что это скорее нервная реакция рынка, чем отражение фундаментальных причин", - отметил он.

Банк России на первом заседании совета директоров в этому году - 7 февраля снизил ключевую ставку шестой раз подряд - на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 6% годовых на фоне снижающейся быстрее прогнозов инфляции.

Ситуация на рынке и меры ЦБ

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, и превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40% - до $31,02 за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке $37 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряла почти 50% и торговалась на уровне $27,59 за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню $33 за баррель (-20%).

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

На фоне ослабления рубля Банк России объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что ЦБ РФ следит за ситуацией на финансовом рынке и готов использовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности на финансовых рынках.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

При этом Минфин также сообщил о готовности сократить заимствования, чтобы не оказывать дополнительное давление на рынок в условиях высокой волатильности. Решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры для содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.