Хронология аварий и катастроф самолетов Ту-22М3

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2019 года дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ, выполнявший плановый полет, из-за отказа двигателя произвел аварийную посадку на грунт в Астраханской области. В Минобороны РФ сообщили, что экипаж отвел машину от населенного пункта, в ходе посадки летчики не пострадали. Командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении членов экипажа к государственным наградам. Источник ТАСС в оперативных службах региона назвал местом постоянной дислокации самолета аэродром в Калужской области. По словам собеседника агентства, бомбардировщик получил повреждения.

ТАСС подготовил хронологию авиационных происшествий с самолетами этого типа, состоящими на вооружении Минобороны РФ. Всего с 2000 года сообщалось о двух катастрофах и трех авариях Ту-22М3 (с учетом ЧП 17 декабря 2019 года). Боевые потери в хронологии не учитываются.

8 июля 2004 года дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 840-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВВС России потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Сольцы (Новгородская область). Погибли все четверо членов экипажа - майор Олег Тяпкин, капитан Илья Ласков, майор Николай Толстов и капитан Александр Иванов. Причиной катастрофы стали технические неполадки энергоснабжения - самолет оказался обесточен, в результате прекратилась подача топлива и не сработали катапультные системы.

16 июня 2016 года Ту-22М3 (бортовой номер "10 красный", регистрационный - RF-94146) 6950-й авиабазы командования Дальней авиации ВКС России при посадке на аэродроме Веретье (близ города Остров, Псковская область) выкатился с полосы и был серьезно поврежден. Экипаж не пострадал.

12 сентября 2017 года Ту-22М3 (бортовой номер "20 красный", регистрационный номер RF-94233) 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (аэродром Белая, Иркутская область) ВКС России по техническим причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Шайковка (Калужская область). Экипаж не пострадал, самолет получил серьезные повреждения.

22 января 2019 года при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 (бортовой номер "35 красный", регистрационный RF-94159) 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. По данным СМИ, приземление прошло "с повышенной перегрузкой", в результате чего самолет разрушился и загорелся. На месте погиб помощник командира корабля майор Константин Мазунин, позднее от полученных ранений скончались командир экипажа майор Алексей Гурьев и штурман-оператор капитан Виктор Грейф. Штурман-инструктор подполковник Максим Рылков был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны РФ сообщали, что рассматривает все возможные версии катастрофы, в том числе техническую неисправность самолета.