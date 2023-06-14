Борис Ротенберг: необходимо создать в России условия для спорта лучше, чем в Европе

Об отечественном автоспорте и международных санкциях — в интервью ТАСС

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing, президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг в интервью ТАСС рассказал о ситуации с производством отечественных гоночных автомобилей, оценил влияние международных санкций на российский спорт и отметил, что остался недоволен результатами клуба по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Добрый день, рады видеть вас на стенде ТАСС и поговорить про спорт. Первый и основной вопрос. Сложная внешнеполитическая ситуация и отсутствие международных стартов сильно ударили по SMP Racing?

— На самом деле мы сейчас стараемся все перевести сюда, в Россию, проводить масштабные соревнования, которые в принципе должны быть по своему накалу и объему не хуже, чем в Европе. SMP Racing все эти годы, начиная с 13-го, выезжала на европейские соревнования, достигла всех вершин, кроме "Формулы-1", всех титульных званий, которые только были, даже в гонке "24 часа Ле-Мана". Сейчас мы стараемся это сделать именно в России. Стараемся начать именно с детской академии для того, чтобы как можно больше детей развивалось. Сейчас мы пытаемся сделать в четырех местах карты. BR Engineering делает свой карт, делают в Татарстане, есть еще два производителя. Главное, чтобы карт был для детей одинаковый. Одинаковая резина, одинаковый двигатель. Чтобы не было каких-то разногласий в командах, что кто-то едет быстрее, потому что у него сильнее мотор или что-то другое. Потом будет, наверное, на конкурсной системе выбираться именно тот карт, который более безопасный и комфортный для детей, и будем проводить чемпионаты во всех категориях, начиная с "микро", и дальше все дисциплины.

— Именно сами карты не российские же?

— Сами карты будут делать российские, конечно. BR Engineering готовит свой российский карт, в Татарстане готовят еще один. Мы сейчас пытаемся все лучшее собрать и сделать свое. В картинге это будет проще, чем сделать, допустим, машину. Мы готовим конкурсную систему — на каком карте будем выезжать на соревнования; они будут разной категории.

— То есть это импортозамещение как таковое.

— Будет наше российское производство, которое должно быть и будет существовать.

— В таких условиях есть ли шансы и нужно ли пилотам сейчас как-то стремиться на международную арену?

— Пока я не вижу особого смысла для того, чтобы стремиться. Нам нужно создать условия, чтобы мы могли в России проводить все мероприятия спортивные, чтобы в любой момент смогли выезжать на международные соревнования, чтобы спортсмены там делали конкуренцию. То есть мы должны создать лучшие условия, чем в Европе.

— Роберт Шварцман (российский резервный пилот команды "Формулы-1" "Феррари", имеющий гражданство Израиля — прим. ТАСС) в вашей программе же принимал участие.

— Да.

— Поддерживаете ли вы с ним как-то контакт?

— Роберт принял решение, я не мог его заставить остаться в России. У него своя мечта, его можно понять. Он родился в России, он здесь вырос, мы его воспитали, но у него мечта, которую он хочет воплотить, — попасть в "Формулу-1". Но это его решение, я не могу здесь комментировать, я бы не поступил так. Здесь такие вещи, переступить через которые, наверное, все-таки очень сложно. Но у него было такое решение. Он потерял папу, он испытывал какое-то давление. Остальные все ребята вернулись и участвуют в нашем чемпионате. Еще один мальчик, правда, ездит в европейском турнире. Он как россиянин едет. Не знаю, флаг, может, и сняли, но он как россиянин.

— Как вы относитесь к тому, что FIA (Международная автомобильная федерация) требует подписывать письмо, не допускает российских пилотов?

— Я думаю, что это, во-первых, противозаконно. Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, как он может это подписать и как на это реагировать будут? И что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.

На самом деле это не по-спортивному. Спорт должен быть вне политики. Он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура — они объединяют. Они должны совмещать все и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, и правда всегда победит.

— В этом плане теннис тоже индивидуальный вид спорта, и там россиян, например, допускают.

— Допускают. Это от федераций многое зависит, то, что с ними надо работать. Отказываться нельзя, уйти от всего. Все равно все это прекратится. Я еще раз говорю, что есть справедливость, есть те ценности, которые мы не должны никогда ни отдать, ни потерять, ни продать. Все равно правда победит. А когда мы сможем выезжать на соревнования, то ребята будут готовы.

Мы сейчас их забираем из Европы, мы проводили там "Формулу-4". Там наши машины. Мы покупали машины, которые в Европе ездили. Десять машин было европейских, они сажали голландцев, австрийцев, и было 15 машин наших, где ехали российские пилоты. Но сейчас я договорился с ними, мы их потихонечку вывезем, именно те наши машины. Для того, чтобы здесь ребята так же могли продолжать свою карьеру, пересаживаться с картинга на "Формулу-4". И дальше уже смотреть, что мы сможем сделать.

Может, мы за это время, пока они в следующем году будут участвовать, что-то сконструируем свое, как BR03 (гоночный прототип — прим. ТАСС), она как тестовая машина. То есть на фоне ее можно создавать свои какие-то детали, импортозамещать какие-то вещи, делать те вещи, на которых можно будет создать болид "Формулы-4", которая будет российского производства. А дальше — "Формула-3", "Формула-2" и "Формула-1" — это уже как этапы. Мы не завод. BR Engineering — это частная компания, которая старается все это сделать. Но то, что мы можем делать, мы делаем, и уже у нас есть результаты. Машина BP03 едет именно российский чемпионат, она полностью модернизирована под российские трассы. До этого у нас была BR01, которая тоже участвовала в Ле-Мане, в категории LMP2 (второй по значимости зачет в гонке "24 часа Ле-Мана" — прим. ТАСС). Мы делали ее вместе с итальянцами, производство было у нас, потом мы сделали BR1, которая в Ле-Мане среди негибридных машин выиграла чемпионат. Были гибридные машины "Тойота", но при тех условиях, в которые нас посадили, нам было невозможно их просто обогнать. Когда мы приехали на соревнования, мы ехали в одной секунде. Но там же были еще французы, итальянцы и другие машины. Там двигатели были модернизированные. Наш двигатель был с турбиной, а были двигатели без турбины — и всех соединили. Нас заглушили, еще груз повесили на нашу машину, чтобы мы поближе были к французам и итальянцам, у которых машины были тоже негибридные. Но даже в этих условиях мы объехали всех, но эти две "Тойоты" пропустили. Но я считаю, что "24 часа Ле-Мана" среди негибридных машин мы выиграли. Ребята были довольны.

— Есть же аналоги гонки в Ле-Мане. Азиатские серии, в ОАЭ вроде бы проводятся какие-то.

— Мы будем смотреть в ту сторону тоже, если будет возможность такая. Так, чтобы не потерять возможность потом поехать в Европе. Но азиатские игры там хорошие, там китайцы сильные, японцы приезжают туда. Если мы приедем туда, японцы уже не будут выступать. Многие из них боятся к нам приезжать, хотя мы приглашаем азиатские страны.

— Про футбол хотел спросить. Десятое место в чемпионате России у "Сочи", как можете расценить сезон?

— Я считаю, это провальная история. Здесь я могу сейчас раскрывать все карты, говорить о том, что было. А о том, что будет, я пока не вправе даже говорить и думать. То есть думать я думаю, но говорить о чем-то пока не буду.

Вы помните, как у нас получилось так, что у нас ушел тренер (Владимир Федотов — прим. ТАСС) прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА. Бог ему судья, это его решение. Не было готового тренера, и мне предложили взять Вадима Гаранина, который работал в "Енисее". Очень перспективный тренер, который хорошо работает с молодежью. Он сам понимает, что где-то он не смог объединить команду, потому что игра была очень хорошей. Он поставил игру, которую мы должны были в принципе держать и так же двигаться. И в тот момент, когда он начал проигрывать игры, где-то там команда не билась за него, где-то он не смог настроить. В команде все должны быть как единый кулак.

— Химия, как они называют.

— Да. Химия в плане того, что должно быть, что, когда футболисты выходят на поле, они в первую очередь бьются за клуб, за свою семью и за тренера. И тогда это получается команда. Это работа тренера. С этой работой он не справился. Стал ставить молодых, а старики там тоже были. Началась такая катавасия, но так во всех командах бывает, я считаю. С этим нужно бороться и нужно всегда молодежи давать играть, потому что, если этого не делать, они себя не проявят и останутся где-то внизу.

Я поговорил с Курбаном Бекиевичем [Бердыевым], Курбан Бекиевич пришел, провел сборы. И я вижу, что той игры, которую ставил Гаранин, нет. Потому что он играет от обороны. То есть он ломает то, что уже создано.

— У него свой стиль.

— У него свой стиль, но, когда он приходил, я с ним договаривался об этом, что он ломать игру не будет. Что он будет от нее работать, только ее улучшит. Улучшит со своей харизмой. Потому что он маститый тренер. То есть тот слишком мягкий, а этот слишком их зажал. И заставлял делать то, что они практически не умеют.

То есть надо годы какие-то, чтобы перестроить команду. Зачем ломать то, что уже работает? Поэтому так получилось, мы с ним в хороших очень отношениях, никаких нет претензий друг к другу, он сказал: "Да, я понимаю". Потом он сам сказал, что он ошибся, что не надо было. Он понял, что сейчас другой футбол. Сейчас вообще футбол более быстрый, более агрессивный. Мы сейчас на каком-то десятом месте. "Локомотив" вышел во второй половине, они стали лучшими в атаке, а мы на десятом месте. А в прошлом году у нас была самая быстрая команда, мы быстрее играли, держали мяч и играли в атаку. Сейчас остался Дмитрий Хохлов, будет работать, посмотрим, как будет дальше развиваться. Сделаем какую-то ротацию, проведем селекцию, кого-то из ребят приобретем, начнем готовиться к следующему сезону, а там уже будем смотреть.

— Для многих десятое место — это успех. Вам хотелось бы видеть "Сочи" в тройке, в пятерке?

— Я рассчитывал, даже в тот момент, когда мы свалились на седьмое место. Когда пришел Бердыев, мы выиграли у ЦСКА, выиграли у "Динамо", а проиграли "Факелу" и всем, кто внизу.

— Это психология, наверное.

— Это внутренняя составляющая. Почему мне и пришлось с ним расстаться. То есть за счет того, что на ЦСКА и "Динамо" игроков не надо настраивать, они сами побегут, потому что для них это как красная тряпка для быка — они будут играть, и они эти игры выиграли. Если бы мы остальное выиграли, то мы бы могли в пятерке оставаться без проблем. Но когда проиграли четыре игры, потом уже я понимал, когда пришел Хохлов, он сразу не сможет ничего. Хотя одну проиграл, потом выиграли, но игра уже была видна. То есть он пытается воссоздать то, что было, и добавить своего. Вот это то, что в принципе я от него и прошу сделать. Естественно, в каждой игре стараться побеждать всех. Все очень просто.

— Бюджет клуба, не называя цифр, сильно изменится в следующем году или останется таким же?

— Будем стараться, чтобы он остался в этих же рамках.

— То есть он примерно из сезона в сезон одинаковый?

— Конечно. Мы трансферные лидеры, потому что мы самая прибыльная команда. В этом сезоне.

— Ситуация по паспорту эквадорца Кристиана Нобоа, не знаете, какая складывается? Он вроде бы российское гражданство собирался получать?

— Нет, это он так сказал где-то кому-то что-то. Это его решение, я даже не знал об этом. Меня спросили, я говорю, если есть такое решение, я приму это с распростертыми объятиями и скажу ему, что он молодец. На самом деле движений никаких в этом направлении нет.

— Просто он Россию любит, видно это по нему.

— Да. И он столько лет здесь. Но пока…

— Пока это только на словах.

— На словах, да. Своя психологическая там проблема возникает.