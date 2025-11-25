Интервью

Тренер сборной Индонезии Нурисламов: вечером из-за тумана не вижу хоккеистов

Евгений Нурисламов - о развитии индонезийского хоккея и задачах, которые перед ним ставятся руководством

Альберт Стародубцев

Евгений Нурисламов © Альберт Стародубцев/ ТАСС

Главный тренер сборной Индонезии по хоккею с шайбой Евгений Нурисламов, в свое время поигравший в пяти клубах КХЛ, в интервью ТАСС рассказал, почему взял на себя ответственность за развитие этого вида спорта в стране, как сборная готовится к декабрьским Играм Юго-Восточной Азии на единственном катке, расположенном в торговом центре, и появится ли на Бали свой хоккейный клуб.

- Вы были далеко не последним хоккеистом в России, поиграли в пяти клубах КХЛ, дважды ваши команды выходили в финал Кубка Гагарина. Как вы вообще оказались в Индонезии, которая является, мягко говоря, не самой хоккейной страной?

- Это, конечно, интересная жизненная история. Я вообще когда-то жил в Канаде (Нурисламов переехал в Канаду подростком вместе с родителями и до 24 лет играл за местные клубы – прим. ТАСС). И когда я закончил карьеру, вернулся туда. Потом мы решили переехать в теплое место и выбирали между Индонезией и Таиландом. Остановились на Индонезии, поехали на Бали, нам понравилось, и мы остались. А потом уже перебрались в Джакарту благодаря моему знакомому Артему Безрукову, который раньше здесь играл, а сейчас является ассистентом главного тренера.

Он меня пригласил сюда, мол, приезжай, посмотришь, какой здесь хоккей. Я ему в ответ: "Да ладно, не смеши, какой в Индонезии хоккей может быть". А потом так получилось, что нам обоим предложили здесь поработать, что и делаем до сих пор.

- У вас есть какой-то еще дополнительный источник заработка здесь, или денег, которые платит местная федерация, хватает на нормальную жизнь в Индонезии?

- Конечно, хотелось бы, как всегда, побольше, но и того, что нам предоставляют, хватает. Нам оплачивают квартиры и платят денежку, чтобы мы могли здесь жить.

- Российские игроки взяли индонезийское гражданство, чтобы иметь возможность выступать за эту страну на международных стартах. Но главный тренер сборной может, в принципе, иметь любое гражданство. Почему вы тоже решили стать гражданином Индонезии?

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

- Мы с Артемом играющие тренеры, и у нас теперь есть возможность еще и поиграть, помочь сборной Индонезии подняться в мировом рейтинге, так как у нас есть опыт, который здесь мало у кого есть. Хотим передать его местным игрокам. Одно дело, когда ты говоришь, стоя у лавки, а другое дело, когда ты на льду и можешь сам показать. И это имеет значение.

- Какие задачи на данный момент стоят перед сборной Индонезии, которая сейчас играет в четвертом дивизионе мирового хоккея?

- В декабре в Таиланде пройдут очередные Южно-Азиатские игры (Игры Юго-Восточной Азии – прим. ТАСС). Перед нашей командой стоит задача завоевать медали, лучше, конечно, золотые. Что касается мировых первенств, то в ближайшие пять лет мы нацелены выйти в третий дивизион. Именно для решения этих задач мы готовим команду и сами тренируемся.

- В сборной Индонезии сейчас играют два молодых российских хоккеиста - Савелий Молчанов и Адель Хабибуллин. Как эти ребята оказались здесь?

- Они приехали сюда тоже благодаря Артему. К нему поступила просьба привезти в Индонезию иностранных игроков, чтобы развивать здесь хоккей. Это очень тяжело делать, если нет примера. И все страны, которые хотят развивать у себя хоккей, идут по этому пути. Сейчас в 4-м дивизионе практически во всех командах есть иностранцы, то же самое можно сказать и про третий дивизион. Индонезийцы были заинтересованы, минимум, в трех-четырех-пяти иностранцах, и наши ребята здесь оказались. Они не проходили в состав в России, но у них была возможность сюда переехать.

- Здесь есть не только национальная команда по хоккею, но и клубный чемпионат Индонезии. Расскажите, пожалуйста, сколько команд играет в чемпионате Индонезии? За какой клуб сами играете? Есть ли иностранцы: канадцы, американцы, чехи, финны?

- Здесь есть два хоккейных дивизиона. Во втором играют молодые ребята-любители, которых объединяет любовь к хоккею. В первом дивизионе у нас четыре команды, за которые выступают наши молодые ребята из национальной сборной, да и мы тоже играем. Сам я играю за Badaх. В Индонезии играют канадцы, финны, японцы, китайцы, шведы. Примерно половина выступает в первом дивизионе, половина – во втором, любительском.

- Ваш Badax как сыграл в минувшем сезоне?

- Мы играли в финале в прошлом году. Новый сезон начнется у нас только в январе месяце, он сдвинут из-за Южно-Азиатских игр, к которым сейчас готовимся.

- Посол России в Индонезии рассказал нам, что сейчас в Джакарте строится ледовая арена. Насколько важно местным хоккеистам иметь отдельную ледовую арену, а не каток в торговом центре, где я общаюсь сейчас с вами?

- Это самое важное. Посмотрите на качество льда здесь. Вы видите, что даже утром над катком туман. После 22 часов, когда закрывается торговый центр, выключают кондиционеры, и туман такой густой, что вообще ничего не видно на льду. Вчера вечером на тренировке была такая ситуация как раз.

Поэтому, повторюсь, что отдельная арена с хорошим льдом очень важна для развития, потому что все будет сконцентрировано на развитии хоккея. В торговом же центре все более сконцентрировано на заработке денег. Во главе угла стоит массовое катание на коньках, а для тренировок лед выделяют по остаточному принципу. Нам приходится покупать отдельный лед для сборной на деньги, которые выделяют спонсоры.

- Сколько стоит аренда льда для одной тренировки?

- Я вам точно цены не скажу. Около $500 примерно.

- Пока вы ходили переодеваться, я осмотрел выставку кубков в раздевалке и увидел, что количество кубков хоккейных уступает количеству кубков, завоеванных в фигурном катании. В Индонезии фигурное катание популярней хоккея?

- Здесь есть даже специальный каток для фигурного катания олимпийских размеров. Нам не разрешают там играть в хоккей, потому что там борта прозрачные и пластиковые - они могут сломаться.

Но хоккей в Индонезии развивается. Играют в него здесь давно, но именно развитие проходит последние два-три года. Именно поэтому есть такая разница с фигурным катанием.

- Каток в этом торговом центре – это единственное место, где сборная Индонезии может проводить домашние матчи?

- Только здесь и больше нигде. Это единственный каток, на котором мы можем кататься.

- В нетуристической Джакарте очень мало людей, знающих, что такое хоккей. Но если бы каток был на Бали, где очень много приезжих из Европы и Америки, то и поклонников хоккея было бы в разы больше, наверно. Что скажете?

- На 100% согласен. Есть такая идея - строить каток именно на Бали. Но проблема в том, что большинство на Бали – это туристы. Но там живут русские ребята, которые играют в хоккей, и я их хорошо знаю. Но на этот остров люди приезжают и уезжают, а тех, кто там постоянно живет и умеет играть в хоккей, очень мало.

Поэтому если думать о развитии хоккея в стране в целом, то Бали точно не является приоритетом. Наверно, речь должна идти о Сурабае, где большие города - там следует в первую очередь строить катки.

- Что вы скажете о перспективах развития женского хоккея в Индонезии?

- У нас с этого года начали обращать внимание на женский хоккей. Есть команда, в которую набирают девушек. Есть очень большой разброс в возрасте, начиная с 13 лет и заканчивая 24 годами. Потихоньку началось развитие, им даже лед выделяют. Но все еще пока в начале пути.

- Когда после Великой Отечественной войны хоккей с шайбой начал культивироваться в СССР, то многие игроки пришли в него из русского хоккея с мячом. И навыки, полученные на большой ледовой арене, будь то высокая скорость и умение комбинировать, помогли бывшим игрокам в бенди очень скоро стать первыми и в канадском хоккее. В Азии очень популярен хоккей на траве. Нет ли здесь скрытых резервов?

- Если говорить про Индонезию, то командные виды здесь развиваются очень сложно. Местный спорт держится на деньгах спонсоров, я не знаю, выделяются ли государственные деньги на тот же хоккей на траве. У нас нет ребят, которые пришли из этого вида спорта.

- Но даже и без подпитки из травяного хоккея у ледового хоккея в Индонезии есть перспективы?

- Если нам будут помогать, то, конечно, да. Проблема в том, что нам надо для начала построить хотя бы один каток. А когда он, дай бог, будет построен, то, надо будет открывать прием детей. И если в хоккей придут ребята из других игровых видов спорта, то будет хорошо.

Я могу сказать, что вся хоккейная атмосфера, которая здесь началась, пошла от хоккея на роликах. Спонсоры раньше играли в роликовый хоккей, и поэтому им нравится хоккей с шайбой. Они до сих пор занимаются роликовым хоккеем, построили для него небольшую арену, где мы иногда играем. И за счет этого развивается хоккей на льду. Спонсором национальной команды является правительство страны, оно выделяет деньги для подготовки к Играм. Другим спонсором является инвестиционная компания "Бакхри".

- Знают ли в Индонезии Александра Овечкина? Может быть, для кого-то из местных игроков он является кумиром?

- Конечно, все молодые ребята знают о нем. Он же номер один в хоккее, как Уэйн Гретцки в свое время. Мне кажется, Сашу все знают.

- Когда Овечкин побил рекорд Гретцки в НХЛ, в сборной Индонезии следили за этим?

- Конечно, все следили, все ждали этого момента. Все понимали, что это произойдет, только не знали когда.

- Вам самому доводилось играть против Овечкина?

- В сезон локаута, он играл за «Динамо», а я - за «Атлант».

- В вашу смену он много забивал шайб?

- В мою не забивал. Так получилось, что мы в разных сменах играли. Он же в основном в большинстве забивает - пять на четыре. Тем более в России он не играл в том стиле, в котором играет сейчас в Америке, когда надо бежать, толкаться. В России он аккуратнее играл, чтобы не травмироваться, и забивал в большинстве. Поэтому мы не встречались на льду часто.