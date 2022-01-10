Итоги "Золотого глобуса": кого наградили и, главное, зачем?

В воскресенье в Лос-Анджелесе огласили победителей "Золотого глобуса". Правда, на этот раз церемония прошла не так весело, как обычно: без зрителей, без журналистов и, что самое страшное, без именитых звезд и телевизионного эфира. И дело тут даже не в уже привычном для всех ковиде, а в том, что премия находится в глубочайшем кризисе, который за год так и не удалось разрешить.
В 2021 году Голливудская организация иностранной прессы (HFPA), которая является учредителем "Золотого глобуса", оказалась в центре скандала: стало известно, что в ассоциации нет чернокожих членов, а Los Angeles Times провела расследование, которое показало, что члены ассоциации систематически принимают дорогие подарки от голливудских студий и ездят в пресс-туры в обмен на номинации и награды. Выбор победителей происходил не по принципу художественной ценности той или иной работы, а по количеству "плюшек", которые получала от номинантов HFPA. При этом "Глобусы" страдали от той же проблемы, что и "Оскар": там не наблюдалось не только чернокожих членов, но и расового и гендерного разнообразия в составе номинантов.
В мае прошлого года канал NBC объявил, что отказывается транслировать церемонию вручения премии в 2022 году, а знаменитости стали поспешно возвращать свои "Глобусы". Голливуд, еще совсем недавно сверкавший улыбками и дорогими нарядами на красной дорожке награды, объявил ей бойкот. Ассоциация попыталась поспешно провести работу над ошибками и объявила, что примет в свои ряды 21 нового члена и будет больше внимания уделять расовому разнообразию, однако ей никто не поверил. С лета ситуация практически не изменилась. Когда HFPA начала узнавать, какие звезды будут доступны для участия в церемонии-2022, желающих просто-напросто не оказалось.
В итоге впервые с 1979 года "Золотой глобус" прошел без телеэфира и впервые с 2008 года — без традиционной церемонии. Комик Рики Джервейс не шутил свои опасные шутки про ужасных членов HFPA и номинантов, а звезды не смущались и не хватались за сердце от очередной колкой правды. Награды вручали в узком составе участников, которым пришлось пройти строгую проверку на COVID-19, а весь остальной мир узнал про победителей просто из пресс-релиза. Ассоциация подчеркнула, что церемония в этом году была проведена с уклоном на разнообразие и осознанность.
Действительно, в составе номинантов наблюдалось большее разнообразие. Например, в категорию "Лучший актер" попали Уилл Смит, Махершала Али и Дензел Вашингтон, а в категорию "Лучший режиссер" включили двух женщин — Мэгги Джилленхол и Джейн Кэмпион. Даже при объявлении номинантов "Золотой глобус" попытался не забыть про диверсификацию — вместе с президентом HFPA Хелен Хёне претендентов на награду неожиданно для всех объявлял Снуп Догг. Тогда многие не удержались и пошутили, что это единственная чернокожая звезда, которая ответила на звонки HFPA.
Результаты "Золотого глобуса" оказались в целом неплохие. Прошедшая церемония стала настоящим триумфом "Власти пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион и производства Netflix. Картина стала лучшей драмой, Джейн Кэмпион — лучшим режиссером, а Коди Смит-Макфи — лучшим актером второго плана. "Вестсайдская история" Стивена Спилберга победила в категории "Лучший мюзикл или комедия", а "Наследники" стали главным драматическим сериалом. Также HFPA отметила Уилла Смита в "Короле Ричарде"; Николь Кидман — в новом фильме Аарона Соркина "В роли Рикардо", который пока недоступен в России; дебютантку Рейчел Зеглер и Ариану ДеБос за роли в "Вестсайдской истории" и Эндрю Гарфилда за еще один проект Netflix "Тик-так… Бум!".
Раньше по нему можно было смело "гадать" на "Оскар": проекты, отмеченные HFPA, гарантированно оказывались не только среди номинантов, но и лауреатов премии американской академии. Так, например, можно было бы с уверенностью сказать, что у Джейн Кэмпион теперь есть все шансы стать победителем "Оскара". Однако теперь этой уверенности уже нет, и хочется понять, не растерял ли "Золотой глобус" вместе со звездной поддержкой и все свое влияние?
Кажется, что Голливуду придется заново выстраивать всю наградную систему, которая до этого годами работала как часы, а сейчас находится в глубоком кризисе. Пандемия ярко показала, что обычные зрители совсем отдалились от голливудских интриг, и наблюдать за перипетиями той или иной награды без красных дорожек и красивых звезд обывателям абсолютно неинтересно. Если так пойдет и дальше, недалек тот день, когда и "Оскар" объявит своих победителей по пресс-релизу и после нескольких заметок в прессе о его лауреатах очень быстро забудут. HFPA надеется, что после всех волнений, перестановок и ревизий ей удастся снова выйти в телевизионный эфир с красивыми и обновленными "Золотыми глобусами". Однако может оказаться, что это уже никому не нужно.
Тома Ходова