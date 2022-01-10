Итоги "Золотого глобуса": кого наградили и, главное, зачем?

В воскресенье в Лос-Анджелесе огласили победителей "Золотого глобуса". Правда, на этот раз церемония прошла не так весело, как обычно: без зрителей, без журналистов и, что самое страшное, без именитых звезд и телевизионного эфира. И дело тут даже не в уже привычном для всех ковиде, а в том, что премия находится в глубочайшем кризисе, который за год так и не удалось разрешить.

В 2021 году Голливудская организация иностранной прессы (HFPA), которая является учредителем "Золотого глобуса", оказалась в центре скандала: стало известно, что в ассоциации нет чернокожих членов, а Los Angeles Times провела расследование, которое показало, что члены ассоциации систематически принимают дорогие подарки от голливудских студий и ездят в пресс-туры в обмен на номинации и награды. Выбор победителей происходил не по принципу художественной ценности той или иной работы, а по количеству "плюшек", которые получала от номинантов HFPA. При этом "Глобусы" страдали от той же проблемы, что и "Оскар": там не наблюдалось не только чернокожих членов, но и расового и гендерного разнообразия в составе номинантов.

В целом коррумпированность и отсталость HFPA была большим секретом, который знал весь Голливуд, но в новой политкорректной среде стало невозможно закрывать на это глаза

В мае прошлого года канал NBC объявил, что отказывается транслировать церемонию вручения премии в 2022 году, а знаменитости стали поспешно возвращать свои "Глобусы". Голливуд, еще совсем недавно сверкавший улыбками и дорогими нарядами на красной дорожке награды, объявил ей бойкот. Ассоциация попыталась поспешно провести работу над ошибками и объявила, что примет в свои ряды 21 нового члена и будет больше внимания уделять расовому разнообразию, однако ей никто не поверил. С лета ситуация практически не изменилась. Когда HFPA начала узнавать, какие звезды будут доступны для участия в церемонии-2022, желающих просто-напросто не оказалось.

В итоге впервые с 1979 года "Золотой глобус" прошел без телеэфира и впервые с 2008 года — без традиционной церемонии. Комик Рики Джервейс не шутил свои опасные шутки про ужасных членов HFPA и номинантов, а звезды не смущались и не хватались за сердце от очередной колкой правды. Награды вручали в узком составе участников, которым пришлось пройти строгую проверку на COVID-19, а весь остальной мир узнал про победителей просто из пресс-релиза. Ассоциация подчеркнула, что церемония в этом году была проведена с уклоном на разнообразие и осознанность. Действительно, в составе номинантов наблюдалось большее разнообразие. Например, в категорию "Лучший актер" попали Уилл Смит, Махершала Али и Дензел Вашингтон, а в категорию "Лучший режиссер" включили двух женщин — Мэгги Джилленхол и Джейн Кэмпион. Даже при объявлении номинантов "Золотой глобус" попытался не забыть про диверсификацию — вместе с президентом HFPA Хелен Хёне претендентов на награду неожиданно для всех объявлял Снуп Догг. Тогда многие не удержались и пошутили, что это единственная чернокожая звезда, которая ответила на звонки HFPA. Результаты "Золотого глобуса" оказались в целом неплохие. Прошедшая церемония стала настоящим триумфом "Власти пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион и производства Netflix. Картина стала лучшей драмой, Джейн Кэмпион — лучшим режиссером, а Коди Смит-Макфи — лучшим актером второго плана. "Вестсайдская история" Стивена Спилберга победила в категории "Лучший мюзикл или комедия", а "Наследники" стали главным драматическим сериалом. Также HFPA отметила Уилла Смита в "Короле Ричарде"; Николь Кидман — в новом фильме Аарона Соркина "В роли Рикардо", который пока недоступен в России; дебютантку Рейчел Зеглер и Ариану ДеБос за роли в "Вестсайдской истории" и Эндрю Гарфилда за еще один проект Netflix "Тик-так… Бум!".

Описание Кадр из фильма "Власть пса" © KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Щедрость HFPA никого не впечатлила — в соцсетях "Глобусы" прошли тихо и скромно. Никто не писал восхищенные посты и не благодарил за призы. При этом остается совершенно непонятным, какое место в этих новых обстоятельствах занимает "Золотой глобус" в наградном сезоне и как оценивать его итоги