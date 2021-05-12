Начало конца: почему "Золотому глобусу" нет места в новом мире

Вокруг Голливудской ассоциации иностранной кинопрессы (HFPA), которой принадлежит премия "Золотой глобус", снова разгорелся скандал, и на этот раз, кажется, ей не удастся выйти сухой из воды. Канал NBC отказывается транслировать церемонию вручения премии в 2022 году, Netflix и Amazon больше не хотят с ней сотрудничать, Скарлетт Йоханссон призывает бойкотировать "Глобусы", Том Круз и Марк Руффало поспешно возвращают свои награды в знак протеста, а кризис-менеджеры, которых еще совсем недавно наняли, чтобы вывести HFPA из кризиса, разводят руками от бессилия и увольняются.

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А все из-за того, что в составе ассоциации нет чернокожих членов, точнее, это было последней каплей. Проблем у HFPA и без этого было предостаточно, и это ни для кого не являлось секретом. Свежий скандал вокруг "Золотого глобуса" начался после публикации Los Angeles Times 21 февраля, за неделю до церемонии. В статье рассказывалось об иске норвежской журналистки, которая обвинила ассоциацию в коррупции и назвала ее закрытой организацией, не принимающей новых членов в угоду своим интересам. Она отметила, что HFPA принимает дорогие подарки от студий и актеров в обмен на номинации и награды. Иск был отклонен, так как отказ HFPA принять норвежку в свои ряды никак не сказался на материальном благополучии последней, но вопросы к ассоциации остались. Более того, в репортаже озвучили то, о чем все догадывались и так: в ее составе нет ни одного чернокожего журналиста. "Глобусы" обычно очень тщательно скрывают свой состав, в открытом доступе его не найти, но тайное рано или поздно должно было стать явным. За несколько дней до премии благотворительная организация Time’s up, возникшая после обличения Харви Вайнштейна, призвала бойкотировать "Золотой глобус". В ответ на все эти обвинения во время церемонии президент HFPA Али Сар покаялся перед публикой и признал, что ассоциации нужны чернокожие журналисты и обновление состава в целом. Следом ассоциация опубликовала заявление, в котором пообещала пересмотреть свой устав, правила приема новых членов, нанять эксперта, который помог бы справиться с проблемами инклюзии и расового разнообразия, а также принять аж 13 чернокожих участников (всего в HFPA около 90 журналистов). Голливуд это никак не убедило. Вдобавок ко всему бывший президент ассоциации Филип Берк зачем-то назвал организацию Black Lives Matter расистской. Из HFPA его поспешно исключили, но осадочек остался: нанятые недавно антикризисные консультанты уволились, пиар-компания, работающая на "Глобусы", начала продумывать план по разрыву отношений, Netflix опубликовал открытое письмо, выражая недоверие к "новой политике" ассоциации, а за ним последовали заявления Amazon и голливудских звезд. Тем не менее Голливудская ассоциация иностранной кинопрессы не сдается. В понедельник она опубликовала детальные планы по своей реорганизации: она обязуется принять 20 новых членов к августу и увеличить число участников в полтора раза в течение 18 месяцев; создать независимый орган, который будет следить за работой совета директоров (его тоже реформируют и обновят); нанять независимого консультанта по "разнообразию, равенству и инклюзии"; принять новые правила, регулирующие конфликт интересов; обновить состав комиссии, отвечающей за прием новых членов и контроль существующих. Ассоциация была создана в 1943 году для того, чтобы предоставить иностранным журналистам доступ в Голливуд. Через год она провела собственную премию, которая впоследствии заняла удачное место в так называемом наградном сезоне и стала его неотъемлемой частью. "Золотой глобус" проводится прямо перед "Оскаром" и является отличным плацдармом для маркетинга фильмов.

Пиар-фирмы давно поняли, что "Глобусы" как одна из главных вечеринок Голливуда служат отличной площадкой для продвижения их проектов, хотя сама премия, по сути, ничего не значит. Это просто маркетинговая уловка, привлекающая внимание к картинам с помощью больших голливудских звезд и дорогих нарядов на красной дорожке. Судьбу "Золотого глобуса" решает кучка никому не известных журналистов, пишущих по парочке статей в год в небольших издательствах в Литве, Египте или Бангладеш

Один из самых ярких примеров участников HFPA, который любят приводить российские СМИ, — актер Александр Невский, непонятно как затесавшийся в журналистскую компанию. Хотя если учесть, что для многих членов HFPA журналистика всего лишь хобби, наличие Невского в ее составе кажется не таким уж странным.

Состав номинантов в многочисленных категориях премии, включающих не только кино, но и ТВ, тоже всегда вызывал много вопросов. На самом деле здесь все тоже вполне объяснимо: в обмен за номинации и награды студии возят членов ассоциации на пресс-конференции и джанкеты на частных джетах, заселяют в пятизвездочные отели, дарят дорогие подарки и предоставляют эксклюзивный доступ к голливудским звездам. Коррупционная схема проста и незатейлива, как фильмы Майкла Бэя: вы нам — премии и место под солнцем, мы вам — чего душа пожелает. Поэтому номинации получают не те, кто сказал новое слово в кино, а те, кто лучше всего умаслил членов HFPA. Еще в статье 1996 года журналистка Washington Post Шэрон Ваксман писала о том, что "уютные отношения HFPA со студиями и звездами, которым она раздает награды, как и сомнительные журналистские заслуги ее членов, — секрет, который все в Голливуде знают уже давно". И это было 25 лет назад! За это время вышло еще несколько обличительных статей, но абсолютно ничего не изменилось. В 2016 году ведущий церемонии Рики Джервейс назвал "Золотой глобус" бесполезной наградой, "куском металла, который милые пожилые и запутавшиеся журналисты хотят вручить тебе лично, чтобы у них была возможность встретиться с тобой и сделать селфи". Все тогда над этим посмеялись, прекрасно зная, что это правда. Однако даже в Голливуде, любящем закрывать глаза на различного рода несправедливость, вялотекущие и заметенные под ковер скандалы достигают точки кипения. Так было с Харви Вайнштейном в 2017 году, про которого все знали, но молчали, так случилось и с "Золотым глобусом". К обвинениям в расизме можно добавить систематическую мизогинию, коррупцию, непрозрачность, уклон от уплаты налогов и откровенную одержимость звездами и славой. До поры до времени это всех устраивало, но после очередных обличений репутационные издержки студий, кажется, перевесили выгоду от сотрудничества с "Глобусами", и их просто-напросто слили. А лучшая защита, как известно, нападение. Вот все и потрясают возмущенно кулаками, хотя совсем недавно ходили на банкеты HFPA и принимали от нее награды. При этом надо отдать должное Скарлетт Йоханссон, заявившей, что давно игнорирует конференции HFPA из-за систематической мизогинии. Далеко не все такие же сознательные, как актриса, впрочем, лицемерие Голливуда было предсказуемым.

В данной ситуации удивляет совсем другое: зачем вообще реформировать организацию, которая изначально создавалась для того, чтобы получать плюшки от голливудских студий под прикрытием какой-то там премии? Голливудская ассоциация иностранной кинопрессы — прекрасный пример главных недостатков киноиндустрии, и реформами здесь уже не поможешь. Реорганизация ассоциации похожа на попытку скрыть гнойное воспаление под толстым слоем макияжа, потому что реорганизовывать там, по сути, нечего. Она занималась гейткипингом на протяжении десятков лет и была создана не для того, чтобы отмечать достижения индустрии, а для комфорта своих участников

Единственный способ для ассоциации исправить собственные ошибки — это распустить ее полностью, и если даже Голливуду вдруг понадобится мнение иностранных журналистов, можно создать новую организацию с новым уставом, отвечающим современным стандартам и требованиям.

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