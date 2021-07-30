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Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты закончилось неудачей

Ее двигатель не включился, отмечает командование базы ВВС Эдвардс
Гиперзвуковая ракета AGM183A U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERS
Описание
Гиперзвуковая ракета AGM183A
© U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERS

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM183A закончилось неудачей. Как сообщило в четверг командование базы ВВС Эдвардс (штат Калифорния), "после того как ракета безопасно отделилась от самолета (бомбардировщика B-52H), ее двигатель не включился".

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Испытание по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) проводилось 28 июля над авиабазой Пойнт-Мугу (штат Калифорния). "Хотя не все цели испытания были достигнуты, оно продемонстрировало несколько новых моментов по мере осуществления программы",- говорится в сообщении.

Первое испытание гиперзвуковой ракеты AGM183A проводилось 5 апреля. И тогда "тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций" и не отделилась от бомбардировщика B-52, говорилось в сообщении пресс-службы ВВС.

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